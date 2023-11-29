برلمانية توضح فوائد توجيهات الرئيس السيسي بشأن زيادة الدخل القومي للدولة

أشادت نجلاء العسيلي عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن مواصلة تطوير البرامج والمشروعات الاقتصادية لتعزيز القدرة على مواجهة التحديات الراهنة.

تعزيز من قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات

وقالت “العسيلي” لـ"صدى البلد"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يسعي لتطوير البرامج والمشروعات الاقتصادية الوطنية بما يعزز من قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات الراهنة، ويضمن حماية المواطنين من آثارها السلبية، مع تعزيز العمل الجاري لدفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة الدخل القومي.

واكدت النائبة علي أهمية حث المصريين بالخارج على زيادة تحويلاتهم من النقد الأجنبي بما يدعم زيادة قيمته، علاوة على استمرارية خطى الدولة في تقليل فاتورة الاستيراد من السلع والمنتجات لتقليل الطلب على العملة الأجنبية وتوفيرها.

وتابعت النائبة حديثها، قائلة: “نثق ثقة تامة في القيادة السياسية الواعية لجميع المتغيرات والمستجدات على الساحة العالمية وتسعي جاهدة للعبور بالدولة إلى منطقة الأمان بشكل دائم”.