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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد توجيهات السيسي.. برلمانية تطالب بتوطين الصناعة المحلية لدعم الاقتصاد

مصانع
مصانع

ثمنت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي  بمواصلة تطوير البرامج والمشروعات الاقتصادية لتعزيز القدرة على مواجهة التحديات الراهنة وتعزيز العمل الجاري لدفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة الدخل القومي.

توطين الصناعة المحلية لتوفير عملة صعبة

وأكدت “متى” لـ"صدى البلد"، ضرورة توطين الصناعة المحلية لتوفير عملة صعبة وفرص عمل جديدة، بالتوازي مع تدريب للكوادر البشرية المصرية على أعمال التصنيع والصيانة، من أجل توفير المزيد من فرص العمل، ودعم الاقتصاد من خلال استغلال الصناعات الوطنية المغذية، فضلاً عن طرح منتجات الصناعة المحلية بأسعار أقل من نظيرتها المستوردة.

وأشارت عضو مجلس النواب الى أهمية توفير المواد الخام والماكينات وقطع الغيار الخاصة بالصناعة الوطنية للحد من الأزمة الاقتصادية الحالية وتسهيل دخولها بدون رسوم جمركية، مطالبة  البنك المركزى بالوقوف بجانب المصنعين والمستثمرينغ فى توفير فرص ومنح ومعايير للعمل.

 توفير المواد الخام غير المتواجدة فى الدولة

وأضافت النائبة أن مصر تمر بأزمة حادة مع الدولار، وأن جميع المعدات والماكينات التى تعمل فى المصانع يتم شراؤها بالدولار، وبدونها لا تعمل المصانع مما يؤدى الى وقف عجلة الإنتاج وتسريح العمالة، مؤكدة على أهمية توفير المواد الخام غير المتواجدة فى الدولة.

تعزيز علاقات التعاون مع مؤسسات المجتمع الدولي

وفي سياق اخر أكدت النائبة أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الآونة الأخيرة بشأن توطين الصناعة في مصر وتعزيز علاقات التعاون مع مؤسسات المجتمع الدولي الخاصة بدعم قطاعات التنمية المستدامة والتمويل لأهمية توطين الصناعة في مصر، تتحقق على أرض الواقع من خلال توقيع اتفاقات تعاون بين الحكومة ومجموعة من المستثمرين خلال الفترة الماضية، وهو ما يعد دلالة قوية على ترجمة توجيهات الرئيس السيسي إلى واقع.

إيلاء أهمية بالغة لتوطين الصناعة في مصر

وأضافت النائبة أن توجيهات الرئيس السيسي بإيلاء أهمية بالغة لتوطين الصناعة فى مصر بمثابة قرار حكيم، مشيرة إلى أن إنشاء المجمعات الصناعية، ساهم في توفير الآلاف من فرص العمل للأيدي العاملة من الشباب، الأمر الذي ساهم فى خفض معدلات البطالة.

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