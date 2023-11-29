تعرف على فوائد زيت المشمش للبشرة

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ،فوائد زيت المشمش للبشرة ..



. يحتوي زيت المشمش على فيتامين E، والأحماض الدهنيّة التي تحتوي على مُستوياتٍ عالية من حمض اللينوليك، وحمض الأوليك، وهو يتميَّز بسهولة امتصاص البشرة له؛ ممَّا يُغذِّيها، ويُجدِّدها، ويُصفِّيها، ويُنعِّمها، كما يُعتبَر زيت المشمش من الزيوت المثاليَّة للبشرة الجافة، والبشرة المُصابة بالتجاعيد.

· تقشير البشرة: يُعيد زيت المشمش النضارة، والنعومة للبشرة، عن طريق خلط زيت المشمش مع السكّر، وفَرك الوجه باستخدام الخليط بلطف، ممَّا يُنظِّف البشرة، ويُخلِّصها من الشوائب، وخلايا الجلد الميّتة، والرؤوس السوداء، كما أنّه يُنظِّف المَسامّ.

· ترطيب البشرة: يُساعد زيت المشمش على ترطيب المناطق شديدة الجفاف في البشرة، مثل: الكعبين، والمرفقين، واليدين، والقدمين، ممَّا يُضيف النعومة إليها.

· الترطيب الليليّ للبشرة: يمكن استخدام زيت المشمش في الترطيب الليليّ للبشرة، عن طريق خلطه بزيت أساسيّ حسب الرغبة، وتدليك البشرة به بعد تنظيفها، وتطهيرها؛ للتخلُّص من المَسامّ المسدودة، ومن بشرة الأنف اللامعة، كما يُستخدَم أيضاً؛ لترطيب البشرة الجافَّة.

· الحفاظ على صحَّة البشرة: يتميَّز زيت المشمش بخفَّة وزنه، ممَّا يجعله مُرطِّباً مُناسباً للبشرة العاديَّة، والدهنيَّة، بحيث لا يُعطي البشرة الترطيب الدهنيَّ الثقيل، ويُعيد الرطوبة إليها.