الصحة الفلسطينية تعلن عودة العمل في مستشفى نورا الكعبي لغسيل الكلى

شمال قطاع غزة..

اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية إعادة العمل في مستشفى نورا الكعبي لغسيل الكلى بشمالي قطاع غزة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية اعلنت في وقت سابق أنّ 3 مستشفيات فقط في شمال غزة تقدم الخدمة للمرضى، مشيرة الي ان مستشفيات شمال غزة عاجزة عن تلبية حاجات المرضى.

واوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، ان القطاع الصحي بغزة، تضرر بشكل كبير حيث يحتاج إلى ملايين الدولارات للتعافي، مطالبة المؤسسات الدولية بحماية القطاع الصحي بغزة.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أنّ «الحرب على القطاع أودت بحياة أكثر من 15 ألف شخص بينهم أكثر من 6150 طفلا و4 آلاف امرأة، وأصيب أكثر من 36 ألفا، 75% منهم من الأطفال والنساء».

وتتويجا للجهود المصرية والقطرية المكثفة والرامية إلى إدخال المساعدات الإنسانية، ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، دخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة يومها الخامس، بعد إعلان التوصل إلى اتفاق يقضي بتمديدها يومين إضافيين.