قرار عاجل من الكاف بشأن مباراة الأهلي وشباب بلوزداد

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، تعديل موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري في القاهرة.

وترددت أنباء أن الكاف عدل موعد مباراة الأهلي وقرر تقديم موعد المباراة لتقام يوم 8 ديسمبر المقبل، في تمام التاسعة مساء.

ويستعد الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني السبت المقبل، في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.



وكان الأهلي قد فاز بثلاثية نظيفة على ميدياما الغاني في الجولة الأولى من دور المجموعات، السبت الماضي في مستهل مشوار الفريق الأحمر نحو الحفاظ على اللقب.

وتسافر بعثة الأهلي إلى تنزانيا غدا الخميس، ويترأس البعثة محمد الدماطي عضو مجلس الإدارة بعدما منح السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي لاعبيه راحة من التدريبات اليوم.

وقررت لجنة المسابقات المصرية، تأجيل مباراة زد أف سي مع الأهلي التي كان مقررا لها يوم 6 ديسمبر المقبل في الجولة الثامنة من الدوري الممتاز، وسيتم تحديد الموعد الجديد لاحقا.