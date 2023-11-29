عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فلسطين.. رئيس الوزراء: الوضع في قطاع غزة خطير وعدد الإصابات مقلق

رئيس وزراء فلسطين
رئيس وزراء فلسطين

التقى رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، اليوم، الأربعاء، في مكتبه برام الله، رئيس منظمة أطباء بلا حدود كريستوس كريستو، وذلك لتعزيز تقديم الرعاية والخدمات الصحية في ظل العدوان الإسرائيلي على أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فقد قال رئيس الوزراء "الوضع في قطاع غزة خطير، والمقلق هو عدد الإصابات الكبير في ظل صعوبة تقديم الرعاية والخدمات الصحية لهم، وخروج العديد من المشافي عن العمل وانقطاع الكهرباء والمياه والوقود ونقص الإمدادات الطبية".

وأكد على أهمية تنسيق الجهود مع وزارة الصحة والهلال الأحمر الفلسطيني ومنظمة الصحة العالمية من أجل توفير خدمات الرعاية الصحية في كافة أنحاء قطاع غزة.

ودعا رئيس الوزراء، الأطباء حول العالم للخروج برسالة موحدة لكشف جرائم الاحتلال، والتضامن مع شعبنا والمطالبة بوقف العدوان بشكل فوري ودائم.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أخيرًا.. التسعيرة جبرية ومتعلقة في المحلات|هذه أسعار السجائر الرسمية.. لا تدفع جنيهًا زيادة

بيان حكومي عاجل بشأن تخفيف أحمال الكهرباء| ماذا قال رئيس الوزراء وموعد الانتهاء؟

لا يوجد رأي فردي .. حسام غالي يكشف طريقة رحيل سيد عبد الحفيظ

وقعن في حب مقاتلي حماس| رسائل أسيرات إسرائيل للمقاومة تصدم الاحتلال

غضب «الخطيب»|محمد عبد المنعم يحسم مصيره مع الأهلي: الرحيل وَجب .. والنادي القادم أوروبي

أحمد حسن يعلن عن راعٍ جديد لـ الزمالك

توقعات بالتخفيض.. أعلى سعر فائدة على الشهادات في البنوك

بيان عاجل من الحكومة بشأن سعر الدولار يطمئن المصريين|وهذا ثمنه رسميًا الآن

ترشيحاتنا

مندوبة أمريكا بمجلس الأمن: لا نوافق على توسيع المستوطنات بالضفة الغربية

عضو حركة «فتح»: مصر وقطر قادرتان على تحويل الهدنة لوقف دائم لإطلاق النار

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات القادمة وأبرز الظواهر الجوية

أنشيلوتي: مجنون من يرحل عن ريال مدريد

استقالة مسؤول كبير بـ وزارة الأمن القومي في إسرائيل

قرار عاجل من الكاف بشأن مباراة الأهلي وشباب بلوزداد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على فوائد زيت المشمش للبشرة

بالحجاب.. هنا الزاهد تستعرض جمالها| شاهد

نجوم أعلنوا التبرع بـ أعضائهم بعد الوفاة.. رانيا يوسف: يستفيد بها أي إنسان.. وإلهام شاهين: ينقذ مريض

مطمئنة وتوجه الشكر لكتائب القسام.. من هي الأسيرة الإسرائيلية حديث السوشيال ميديا؟

فيديو

بعد عشرة 14 سنة.. يوسف الشريف يكشف أسباب انفصاله عن إنجي علاء/فيديوجراف

سر ارتداء إيمي سمير غانم قلادة تحمل اسم فادي

تعطينا خبزًا وتعطيهم سلاحًا| مواطن فلسطيني يوجه رسالة شكر لأمريكا.. شاهد

سوبر سبايدر.. قصة بيبسي وزجاجات "سبيرو سباتس" المغشوشة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: احذر الحرابي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

اﻟﻤﺰﻳﺪ