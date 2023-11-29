فلسطين.. رئيس الوزراء: الوضع في قطاع غزة خطير وعدد الإصابات مقلق

التقى رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، اليوم، الأربعاء، في مكتبه برام الله، رئيس منظمة أطباء بلا حدود كريستوس كريستو، وذلك لتعزيز تقديم الرعاية والخدمات الصحية في ظل العدوان الإسرائيلي على أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فقد قال رئيس الوزراء "الوضع في قطاع غزة خطير، والمقلق هو عدد الإصابات الكبير في ظل صعوبة تقديم الرعاية والخدمات الصحية لهم، وخروج العديد من المشافي عن العمل وانقطاع الكهرباء والمياه والوقود ونقص الإمدادات الطبية".

وأكد على أهمية تنسيق الجهود مع وزارة الصحة والهلال الأحمر الفلسطيني ومنظمة الصحة العالمية من أجل توفير خدمات الرعاية الصحية في كافة أنحاء قطاع غزة.

ودعا رئيس الوزراء، الأطباء حول العالم للخروج برسالة موحدة لكشف جرائم الاحتلال، والتضامن مع شعبنا والمطالبة بوقف العدوان بشكل فوري ودائم.