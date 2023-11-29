أنشيلوتي: مجنون من يرحل عن ريال مدريد

تحدث الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، اليوم الأربعاء، عن مستقبله مع الميرنجي خلال الفترة المقبلة.

وقال أنشيلوتي، في تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "المجنون فقط من يرغب في الرحيل عن ريال مدريد".

وعن احتلال صدارة الليجا ودوري أبطال أوروبا، أوضح: "مفتاح تحقيق ذلك هو وجود فريق قوي ومتحمس بأجواء جيدة، وأن يكون الجميع واثقًا من قدرته على مساعدة الفريق".

وأضاف: "حتى الآن قدمنا عملاً جيدًا رغم التحديات التي نواجهها بسبب العدد الكبير من الإصابات التي نعاني منها.. لقد أدى الجميع دوره".

وواصل: "جدول المباريات لا يضمن الاستمرارية.. نحن لا نستطيع اختياره، لكنه دور الاتحادين الدولي والأوروبي ورابطة الليجا".

واستكمل: "يجب أن يدركوا ما يحدث، وفي المستقبل لن يتحسن الأمر بل سيزداد سوءًا، لأننا سنشهد كأس العالم ودوري أبطال أوروبا بوجود المزيد من المباريات".

وأردف: "اتحاد لاعبي كرة القدم قوي يمكن أن يكون سبب تغيير هذا الوضع. اللاعبون أهم جزء في كرة القدم، وعندما نفتقدهم، فإننا نخسر جزءًا مهمًا من العرض".

وأعرب أنشيلوتي عن امتنانه لكلمات جوزيه مورينيو، مدرب روما الإيطالي، الذي أشاد به خلال الأيام السابقة.

ورد أنشيلوتي: "استمعت إلى مورينيو. إذا كان محبًا لي، فأنا محب له. لدينا علاقة رائعة. روما أيضًا يربط بيننا، لقد كنت قائدًا هناك ولدي ذكريات رائعة خلال تلك الفترة".