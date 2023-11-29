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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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جاليتنا عددها 1.7 مليون | سفير مصر بالسعودية : استعددنا للانتخابات الرئاسية

السفير أحمد فاروق
السفير أحمد فاروق

قال السفير أحمد فاروق، سفير مصر في السعودية، إن الجالية المصرية في السعودية أكبر جالية مصرية في العالم، والعدد يتجاوز مليون و700 ألف شخص، فضلا عن أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات للانتخابات الرئاسية، والجالية على قدر كبير من الوعي، ويلمس وجود حماس شديد من أبناء الجالية المصرية للمشاركة في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري. 

سفير مصر بالسعودية يتحدث عن الجالية المصرية 

وأضاف "فاروق"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن الجالية المصرية أصبح لديها وعي بالمشاركة في الانتخابات، ووعي بأهمية الاستقرار والأمن والتنمية، موضحا أنه عقد مع الجالية المصرية اجتماع موسع، وكذلك اجتماع مع وزيرة الهجرة، وتم اللقاء برموز عديدة من أبناء الجالية، وكان الهدف من الاجتماعات إطلاعهم على التسهيلات التي تم إقرارها للمشاركة في الانتخابات الرئاسية. 

وتابع سفير مصر في السعودية، أن الدولة المصرية تهتم بالمواطن المصري في الخارج، والذي يشكل أحد عوامل الدخل القومي المصري بشكل مهم للغاية، ويوجد مبادرات عديدة قدمتها الدولة للمصريين في الخارج مثل مبادرات التسهيلات، ومبادرات الاستثمار وما إلى ذلك.

سفير مصر في السعودية الجالية المصرية السفير أحمد فاروق برنامج صالة التحرير عزة مصطفي

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