إذاعة الأقصى: قوات الاحتلال تقتحم حي وادي الجوز في القدس

أفادت إذاعة الأقصى الفلسطينية، بأن شرطة الاحتلال اقتحمت حي وادي الجوز في القدس حيث منزل الأسيرة هنادي الحلواني.

جدير بالذكر أن الهدنة الأولي انتهت في تمام السابعة من صباح أمس، ولكن تم الاتفاق على تمديدها ليومين إضافيين أي للساعة السابعة صباح غدا الخميس.

وتنص الهدنة علي وقف جميع الأعمال العسكرية من كتائب القسام والمقاومة الفلسطينية وكذلك العدو الصهيوني طوال فترة التهدئة.

كما يتوقف الطيران المعادي عن التحليق بشكل كامل في جنوب قطاع غزة بالإضافة الي توقف الطيران المعادي عن التحليق لمدة 6 ساعات يومياً من الساعة الـ 10 صباحاً وحتى الــ 4 مساء في مدينة غزة والشمال.

ويتم الإفراج عن 3 أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال مقابل كل أسير صهيوني واحد.

كما يتم يومياً إدخال 200 شاحنة من المواد الإغاثية والطبية لكافة مناطق قطاع غزة وكذا يتم يومياً إدخال 4 شاحنات وقود وكذلك غاز الطهي لكافة مناطق قطاع غزة.