يويفا يرد على أنباء تأجيل مباراة جالطة سراى ومانشستر يونايتد

رد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" على أنباء تأجيل مباراة جالطة سراي ومانشستر يونايتد، مساء اليوم الأربعاء، في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وقال اليويفا، في بيان رسمي: "نراقب عن كثب الطقس والأجواء، وفي هذه المرحلة ستقام المباراة كما هو مقرر لها".

وكانت أمطار غزيرة هطلت على إسطنبول، ما أثر على ملعب "علي سامي ين" الذي سيستضيف المباراة.



وتنص قواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على أنه في حالة عدم القدرة على بدء المباراة أو لا يمكن لعبها بالكامل، فإنها ستؤجل بالكامل أو الجزء المتبقي منها إلى اليوم التالي.

مانشستر يونايتد يحتل المركز الأخير في مجموعته بدوري أبطال أوروبا، برصيد 3 نقاط، ويحتاج للفوز على جالطة سراي الثاني بـ4 نقاط، للحفاظ على آماله في التأهل.