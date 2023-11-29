رقم قياسي.. مبابي يواصل كتابة التاريخ مع باريس سان جيرمان

واصل كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، كتابة اللحظات التاريخية مع ناديه الفرنسي، وذلك بعد ان أنقذ فريقه من الخسارة أمام نيوكاسل يونايتد، بتسجيله هدف التعادل (1-1) في وقت قاتل أمس الثلاثاء، بالجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وأشارت شبكة "كانال سابورتر" إلى أن بصمة كيليان في مرمى نيوكاسل بدوري الأبطال، هو أكثر هدف متأخر في تاريخ النادي الباريسي.

ولفتت إلى أن النجم الباريسي هز شباك الفريق الإنجليزي بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 97 و18 ثانية.

وتفوق كيليان مبابي على لحظة تاريخية في أرشيف ذكريات باريس، عندما سجل أنطوان كومبواريه هدفا في ريال مدريد في الدقيقة 95 و55 ثانية.

واحتفل كومبواريه بهذا الهدف في يوم 18 مارس 1993 بإياب دور الثمانية في كأس الاتحاد الأوروبي (4-1).

وفي المركز الثالث، يحل راندال كولو مواني بهدفه في فوز باريس على موناكو (5-2)، يوم الجمعة الماضي، في بطولة الدوري الفرنسي، وهز كولو مواني شباك موناكو بهدف في الدقيقة 95 و51 ثانية.