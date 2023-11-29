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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة .. تشافي يكشف عن فريق يتجنّب مواجهته

تشافي
تشافي

كشف تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، عن هوية الفريق الذي يرغب في تجنب مواجهته في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

جاء ذلك عقب تأهل نادي برشلونة بشكل رسمي إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، عقب التغلب على نظيره بورتو، أمس الثلاثاء، بنتيجة 2-1.

وقال تشافي في تصريحات نشرتها صحيفة سبورت "أريد تجنب مقابلة بورتو مرة أخرى".


وتابع "لا أريد تكرار مواجهة بورتو، إذا تأهلنا إلى ربع نهائي دوري الأبطال".

وأضاف المدرب الإسباني "بورتو منافس قوي للغاية".

ونوهت الصحيفة أن إجابة تشافي هيرنانديز صدمت الجميع، خاصة بعدما تجنب ذكر كبار قارة أوروبا.

نادي برشلونة فشل في عبور دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا في آخر موسمين.

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