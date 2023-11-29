رئيس وزراء قطر: الشعب الفلسطيني في غزة تعرض لكارثة خلال 7 أسابيع

أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن أن الشعب الفلسطيني في غزة تعرض خلال 7 أسابيع لكارثة.

وقال رئيس الوزراء القطري في كلمته أمام مجلس الأمن، المنعقد اليوم لمناقشة الوضع في غزة: نتواصل عن كثب مع الشركاء الدوليين سعيا لخفض التصعيد وأثمرت الجهود القطرية في الأسبوع الماضي هدنة إنسانية تم تمديدها.

وأضاف : الهدنة سمحت بدخول المساعدات الإغاثية التي يحتاج إليها قطاع غزة ونتطلع إلى خطوات إضافية من مجلس الأمن للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار

تابع : نود أن نرى تطبيقا عادلا للقانون الدولي بمعايير واحدة فقد آن الآوان لاتخاذ إجراءات حقيقية نحو تحقيق السلام العادل والشامل.

واردف : نحن دعاة سلام ولسنا دعاة حرب وقطاع غزة جزء من الأراضي الفلسطينية ومحاولات التخلص من الشعب الفلسطيني مصيرها الفشل.

وذكر : نود أن نرى تطبيقا عادلا للقانون الدولي بمعايير واحدة، والهدنة سمحت بدخول المساعدات الإغاثية التي يحتاج إليها قطاع ‎غزة

وختم : نتطلع إلى خطوات إضافية من مجلس الأمن للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار ونود أن نرى تطبيقا عادلا للقانون الدولي بمعايير واحدة.