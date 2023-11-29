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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ونقلتها إلى غزة..

بداخلها مفاجآت كبرى.. المقاومة تحصل على سيرفرات أمنية من داخل مقار إسرائيلية

ارشيفي
ارشيفي

أكد  ممثل حركة الجهاد الاسلامي في إيران ناصر أبو شريف ان المقاومة الفلسطينية استطاعت الحصول على سيرفرات أمنية من داخل مقار إسرائيلية ونقلتها إلى قطاع غزة.

وذكر أبو شريف بحسب قناة الميادين: أنه توجد داخل هذه السيرفرات أسماء الكثير من الجواسيس الإسرائيليين وحتى أسماء الجواسيس في داخل إيران.

وقال أيضا : المقاومة سيطرت في طوفان الأقصى على 50 مقراً عسكرياً إسرائيلياً واستطاعت الحصول على سيرفرات أمنية مهمة.

ونفذت المقاومة

 

 الفلسطينية في السابع من أكتوبر الماضي هجوما ضد دولة الاحتلال حيث استطاعت أسر عدد الإسرائيليين وقتل اخرين الأمر الذي استدعي قوات الاحتلال لشن هجوم عنيف ضد قطاع غزة استشهد علي اثره أكثر من 16 ألف من أبناء الشعب الفلسطيني بالإضافة علي آلاف الجرحي.

ونجحت المساعي المصرية القطرية في الوصول الي هدنتين تبادل علي أثرها أطراف الصراع عدد من الاسري أولهما انتهت في تمام السابعة من صباح امس وتم تمديدها ليومين اضافيين أي للساعة السابعة صباح غدا الخميس.

وتنص الهدنة علي وقف جميع الأعمال العسكرية من كتائب القسام والمقاومة الفلسطينية وكذلك العدو الصهيوني طوال فترة التهدئة.

كما يتوقف الطيران المعادي عن التحليق بشكل كامل في جنوب قطاع غزة بالإضافة الي توقف الطيران المعادي عن التحليق لمدة 6 ساعات يومياً من الساعة الـ 10 صباحاً وحتى الــ 4 مساء في مدينة غزة والشمال.

ويتم الإفراج عن 3 أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال مقابل كل أسير صهيوني واحد.

كما يتم يومياً إدخال 200 شاحنة من المواد الإغاثية والطبية لكافة مناطق قطاع غزة وكذا يتم يومياً إدخال 4 شاحنات وقود وكذلك غاز الطهي لكافة مناطق قطاع غزة.

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