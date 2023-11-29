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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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جامعة القاهرة تعلن تفاصيل امتحانات الفصل الدراسى الأول .. والكليات تبدأ استعداداتها لانطلاقها قريبا

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

حقوق القاهرة : 

امتحانات الفصل الدراسى الأول مقالية

 

محمود السعيد : 

جامعة القاهرة تقدم الدعم لأعضاء هيئة التدريس والباحثين لتطوير مجال البحث العلمي 

 

تستعد كليات جامعة القاهرة ، لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعى 2023-2024 ، حيث أعلنت عدد من الكليات طريقة نظام الامتحانات لهذا العام كما أعلن مجلس الجامعة عن الاستعدادات التى يجب مراعاتها عند وضع الامتحان.

ومن جانبه ، كشف الدكتور محمد سامح عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة ، عن نظام امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2023-2024.

وقال الدكتور محمد سامح ، إن اجتماع مجلس الكلية قرر أن تكون جميع الامتحانات هذا العام بنظام المقال لجميع المراحل الدراسية وجميع الأقسام الثلاثة.

كما ناقش مجلس جامعة القاهرة، الاستعدادات المُبكرة لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لنحو 270 ألف طالب وطالبة بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها، والالتزام بنظام امتحانات يجمع بين كل من البابل شيت وأسئلة حل المشكلات والأسئلة الموضوعية المقالية والتعليلية والمقارنة، مع مراعاة طبيعة كل كلية ونظام الدراسة بها والاختلاف بين المواد النظرية والعملية.

وذلك لضمان أعلى قدر من الموضوعية في تقييم الطالب وقياس قدراته على الفهم والتمييز، مع تطبيق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية وفق المعايير والمقاييس المعتمدة التي تحدد مضمون وشكل ورقة الأسئلة الامتحانية وأن تكون الأسئلة واضحة، بالإضافة إلى إعطاء الوقت الكافي لكل امتحان، والتأكيد على أعضاء هيئة التدريس بالتواجد داخل القاعات للإجابة عن استفسارات الطلاب وحل أي مشكلة تطرأ.

وفى نفس السياق ، علق طلاب كلية الحقوق على هذا القرار بغضب ، حيث قالت الطالبة نرمين عبد المنعم “ اسوء قرار المفروض كان يبقى فيه استثناء لينا الفرقة الرابعة ” 

كما قال الطالبه ميرنا عصام “ احنا الفرقه الرابعه بقالنا ٣ سنين بنظام البابل شيت ولم يسبق لنا التعامل مع نظام المقالى ، مع العلم ايام الامتحانات ما بين كل مادة واخري ثلاثه او اربعه ايام فقط كيف يتم المراجعه في هذه الأيام فقط وكل المواد حجمها كبير غير أن كل مادة مقسومه لجزئين وثلاثه وكل جزء له كتاب مخصص ”

على الجانب الأخر ، عقدت كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة، بمركز الإبداع التكنولوجي "كرياتيفا"، وذلك في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية لجامعة القاهرة لربط البحث العلمي بسوق العمل ورفع كفاءة المخرجات البحثية التطبيقية بما يعود على المجتمع بالنفع.


ومن جانبه، أوضح الدكتور رضا عبد الوهاب عميد الكلية، أن المنتدى شهد حلقات نقاش علمية من ممثلي المجتمع الأكاديمي والصناعي، ومحاضرات يُلقيها الدارسون المبتعثون في الخارج من الكلية، كما تم تكريم أعضاء هيئة التدريس والدارسين المتميزين في مجال البحث العلمي بالكلية.


وأكد الدكتور محمود السعيد نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، اهتمام إدارة الجامعة خلال الفترة الحالية على تقديم الدعم لأعضاء هيئة التدريس والباحثين لتطوير مجال البحث العلمي وتشجيع الابتكار وربط البحوث العلمية بالصناعة، ومواجهة التحديات التي تواجه النمو الاقتصادي تطبيقا لاستراتيجية الجامعة ورؤية مصر 2030.

مضيفًا أن المنتدى يهدف إلى تحويل النتائج البحثية إلى حلول وابتكارات قابلة للاستخدام في الصناعة والقطاعات الأخرى.

 

جامعة القاهرة 

وعقد مجلس جامعة القاهرة، اجتماعه الشهري برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، بمقر جامعة القاهرة الدولية بمدينة 6 أكتوبر، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية.

وفي مستهل الاجتماع، أكد مجلس جامعة القاهرة على ضرورة المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية كونها تعد واجبًا وطنيًا ومن أهم الحقوق الدستورية للمواطنين ولها تأثير في صنع الحاضر والمستقبل، وذلك من خلال تشجيع جميع منتسبي الجامعة على المشاركة في التصويت الحر لصالح المرشح الرئاسي الأنسب لهم انطلاقًا من مدى تأثير الصوت الانتخابي في العملية الانتخابية وسط إطار من الديموقراطية والحرية التامة، ودون أي إجبار، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيفية للتوعية بأهمية المشاركة السياسية الإيجابية والتصويت الحر في الانتخابات.

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