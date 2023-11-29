مرور الدفعة السادسة من المحتجزين الإسرائيليين من قطاع غزة عبر معبر رفح

أفاد مراسل التليفزيون العربي ، اليوم الأربعاء، بمرور الدفعة السادسة من المحتجزين الإسرائيليين من قطاع غزة عبر معبر رفح بعد تسليمهم للصليب الأحمر الدولي.

بدأت عملية تبادل الدفعة السادسة من المحتجزين والأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، مساء الأربعاء، ضمن اتفاق الهدنة الإنسانية بين الطرفين، الذي بدأ الجمعة الماضية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن حماس بدأت عملية تسليم المحتجزين الإسرائيليين إلى الصليب الأحمر.

وتقول تقارير إعلامية إن الدفعة السادسة من المحتجزين الإسرائيليين تضم 5 أطفال و7 نساء.

وفي المقابل، نشرت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطينيين أسماء 30 أسيرا فلسطينيا، هم 15 امرأة و15 طفلا.