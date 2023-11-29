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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية الأردنية : الاحتلال الإسرائيلي أساس الشر في المنطقة

أيمن الصفدي
أيمن الصفدي

أكد أيمن الصفدي - نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني - إن إسرائيل اعتبرت صمت مجلس الأمن ضوءا أخضر للاستمرار بضرب غزة.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الأمن، المنعقدة اليوم الأربعاء، عن الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية. 

وقال  الصفدي : إن العدوانية الإسرائيلية انتقامية فجة، لا يزال البعض يبررها بأنها دفاع عن النفس في تحد للقانون الدولي.

وأضاف: الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية أساس الشر في المنطقة، وأن إسرائيل أحبطت جهود السلام على مدار السنوات الثلاثين الماضية.

وأردف : من يريد حماية شعبه لا يسرق حقوق شعب آخر ولا يستعمر أرض شعب آخر ولا يقتل أطفاله”.

وتابع: إن الصراع في المنطقة ليس دينيًا ويكذب من يروج لهذا الطرح.

وشدد علي ان زوال الاحتلال طريق الأمن والسلام للفلسطينيين والإسرائيليين ولشعوب المنطقة، متابعا “نحن العرب قدمنا طرحا كاملا لسلام شامل ينعم فيه الفلسطينيون والإسرائيليون بالأمن”.

ودعا الي ضرورة قيام مجلس الأمن بفرض وقف لإطلاق النار وأن يطلب المجتمع الدولي إنهاء الاحتلال وحل الدولتين.

وبين أن سبيل السلام اعتماد مجلس الأمن قرارا ملزما يعترف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

وزاد : ليكن التضامن مع الشعب الفلسطيني حقيقيا ينهي سفك دمائه في غزة والضفة الغربية”.

وأتم كلمته بالقول “الاحتلال والسلام نقيضان لا يجتمعان ونحن نريد السلام عادلا شاملا ودائما يحترم حق الفلسطينيين في دولتهم المستقلة فالسلام حق لكل شعوب المنطقة طريقه واضحة وتحقيقه مسؤولية دولية. 

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