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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

انطلاق مشروع كبير للتأمين الطبي على الرياضيين في مصر

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اجتماع مع أعضاء المجلس الاستشاري للجنة الطبية العليا للرعاية الطبية للرياضيين، والتي تهدف الى توفير رعاية طبية للرياضيين بمختلف أنواعهم، بحضور مسؤولي التواصل بقطاعات الصحة المختلفة، ولفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة والصحة وأساتذة الجامعات.

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أكد صبحي أن العمل التنفيذي للخروج بصورة نهائية لمنظومة التأمين الطبي على الرياضيين بمختلف أنواعها قد بدأ بالفعل من أجل البدء في المشروع الذي سيقدم خدمات طبية مختلفة لجميع الرياضيين، موضحًا أن هناك اهتمام كبير من الدولة المصرية وعلى رأسها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالرياضيين والأبطال الرياضيين، وخاصة فيما يتعلق بتوفير الخدمات المتكاملة والرعاية اللائقة لهم تقديرا لهم ولدورهم، والعمل على توفير مظلة علاجية كريمة للرياضيين.


وأشار وزير الرياضة إلى أنه تم البدء في التوصيات التي خرجت من اللجنة العليا من أجل البدء في الخروج بالشكل النهائي لمنظومة الرعاية الطبية للرياضيين، مع عمل دراسة متكاملة تشمل الفئات وطرق واماكن العلاج مع التأكيد والتشديد على سرعة التعامل مع الرياضيين في الحالات والاختصاصات المختلفة، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة للمنظومة، بجانب استطلاع رأي الرياضيين بعد تلقي الخدمة للعمل علي تطويرها بصورة مستمرة.


واستكمل : "الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بجميع الرياضيين في كل الألعاب وتعمل على تسخير طاقاتها من أجل الشباب وخدمة الرياضيين، منوهًا بأن المشروع الذي تم مناقشته اليوم سيتم خلاله وضع تصور لتوفير رعاية طبية متكاملة للأبطال والرياضيين المصريين، بالإضافة إلى قدامى الرياضيين، والتأكيد على أهمية استدامة المشروع وتوفير الموارد المالية الخاصة به".

أشرف صبحي الشباب والرياضة الصحة

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