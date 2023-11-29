وزير الشباب والرياضة يلتقي كيان الجبهة الدبلوماسية المصرية

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالكيان الشبابي "الجبهة الدبلوماسية المصرية"، والمنبثق من الكيانات الشبابية التي ترعاها وزارة الشباب والرياضة، والبالغ عددها ٤٣ كياناً شبابياً، مساء اليوم الأربعاء، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة دعمه الكامل والخاص للكيانات الشبابية الفاعلة بكافة محافظات الجمهورية، وذلك بما يتوافق مع الرؤية المستمدة من رؤية بناء الجمهورية الجديدة واهتمامها بتعزيز الوعي لدى الشباب المصري، في ظل الدعم الكبير من القيادة السياسية للشباب المصرية علي كافة الأصعدة.

ونوه "صبحي" إلى أهمية المشاركة السياسية للشباب، ودور برامج التنشئة السياسية والتثقيف السياسي التي تتبناها وزارة الشباب والرياضة في تعزيز وتنمية التنشئة السياسية والوطنية للشباب، وتأثيرهم في المشاركة السياسية والمجتمعية.

أشار الدكتور أشرف صبحى إلي مفهوم الوعي والقوة الناعمة ودورها، وكيفية الإستفادة من مهارات التفاوض والاقناع وحل المشكلات، والإستفادة من الفرص المتاحة بطريقة تحقق معنى اندماج الشباب في مناحي الحياة كافة.

حضر اللقاء اللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب، الدكتور عبد الله الباطش مساعد الوزير للسياسات والتنمية الشبابية، مصطفى مجدي معاون الوزير للسياسات والتنمية الشبابية.