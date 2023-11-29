بيان عاجل من روسيا بشأن جهودها لحل القضية الفلسطينية

قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إنه بدون حل طويل الأمد للقضية الفلسطينية، من المستحيل ضمان الأمن، مشيرا إلي أن روسيا تعمل في هذا الاتجاه.

وأضاف نيبينزيا، خلال اجتماع عقده مجلس الأمن الدولي اليوم: "تطرح أسئلة كثيرة حول سبل استعادة غزة، وبشكل عام، حول مستقبل الحل طويل الأمد للمشكلة الفلسطينية، وبدون حل، من المستحيل ضمان أمن مستدام حقيقي لإسرائيل، وتعمل روسيا بنشاط في هذا المجال”.

وكمثال على عمل روسيا بشأن هذه القضية، استشهد نيبينزيا بالاجتماع الأخير لوزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، مع أعضاء وفد جامعة الدول العربية ولجنة منظمة المؤتمر الإسلامي.