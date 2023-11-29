رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر يستقبل المرشح الرئاسي فريد زهران وحملته الانتخابية

التقى المرشح الرئاسي فريد زهران وعدد من أعضاء حملته الانتخابية بالقس الدكتور أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، بمقر رئاسة الطائفة الإنجيلية بالقاهرة، بحضور أعضاء المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر.

وأبدى رئيس الطائفة الإنجيلية ترحيبيه بالمرشح الرئاسي، معربًا عن تقديره الكبير بالزيارة.

وأشار خلال حواره مع فريد زهران على أهمية تشجيع المصريين على المشاركة الفعالة الإيجابية والتحلي بالمسؤولية، كأساس لبناء مجتمع قوي ومترابط، وقال: "مشاركة المواطن الإيجابية جزء من قضايا الوطن الهامة، وطرف فاعل ومؤثر في تقرير مصير البلاد".

ومن جانبه عبر "زهران" عن سعادته بزيارة الدكتور القس أندريه زكي والحوار مع قيادات الطائفة الإنجيلية، وأشاد بتاريخ الطائفة الإنجيلية الوطني والمجتمعي، مؤكدا على أهمية مشاركة جميع المصريين من أجل بناء الوطن.

واستعرض المرشح الرئاسي تفاصيل برنامجه الانتخابي مؤكدا أنه قد شارك في كتابته اكثر من ٨٠ خبير من حملة الماجستير والدكتوراه في كافة والمجالات، والذي يدعم الحياديه واستقلالية مؤسسات الدولة الدينية عن أية تدخلات سياسية، وأنه يطرح نفسه كبديل امن وسلمي وديمقراطي.



ضم وفد الحملة الرئاسية المهندس باسم كامل مدير الحملة، والدكتور معتز الشناوى المتحدث الرسمي للحملة ، والنائب فريدي البياضي عضو مجلس النواب، وحسام حسن أمين تنظيم حزب العدل، وجيهان عطا أمين المواطنة بحزب العدل، وعدد من قيادات الحملة.