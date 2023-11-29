عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر يستقبل المرشح الرئاسي فريد زهران وحملته الانتخابية

المرشح الرئاسي فريد
المرشح الرئاسي فريد زهران

التقى المرشح الرئاسي فريد زهران وعدد من أعضاء حملته الانتخابية بالقس الدكتور أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، بمقر رئاسة الطائفة الإنجيلية بالقاهرة، بحضور أعضاء المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر.

وأبدى رئيس الطائفة الإنجيلية ترحيبيه بالمرشح الرئاسي، معربًا عن تقديره الكبير بالزيارة.

وأشار خلال حواره مع فريد زهران على أهمية تشجيع المصريين على المشاركة الفعالة الإيجابية والتحلي بالمسؤولية، كأساس لبناء مجتمع قوي ومترابط، وقال: "مشاركة المواطن الإيجابية جزء من قضايا الوطن الهامة، وطرف فاعل ومؤثر في تقرير مصير البلاد".

ومن جانبه عبر "زهران" عن سعادته بزيارة الدكتور القس أندريه زكي والحوار مع قيادات الطائفة الإنجيلية، وأشاد بتاريخ الطائفة الإنجيلية الوطني والمجتمعي، مؤكدا على أهمية مشاركة جميع المصريين من أجل بناء الوطن.

واستعرض المرشح الرئاسي تفاصيل برنامجه الانتخابي مؤكدا أنه قد شارك في كتابته اكثر من ٨٠ خبير من حملة الماجستير والدكتوراه في كافة والمجالات، والذي يدعم الحياديه واستقلالية مؤسسات الدولة الدينية عن أية تدخلات سياسية، وأنه يطرح نفسه كبديل امن وسلمي وديمقراطي.


ضم وفد الحملة الرئاسية  المهندس باسم كامل مدير الحملة، والدكتور معتز الشناوى المتحدث الرسمي للحملة ، والنائب فريدي البياضي عضو مجلس النواب، وحسام حسن أمين تنظيم حزب العدل، وجيهان عطا أمين المواطنة بحزب العدل، وعدد من قيادات الحملة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان حكومي عاجل بشأن تخفيف أحمال الكهرباء| ماذا قال رئيس الوزراء وموعد الانتهاء؟

علشان تبقى عارف| الحكومة تصارح المواطنين بأسباب أزمة الكهرباء.. وهذا ما سيحدث قريبًا

مالكوش مكان في الأهلي | الخطيب يوجّه رسالة شديدة اللهجة لهؤلاء

واجب علينا .. قرار عاجل من الرئيس التونسي يخص الفلسطينيين

عندي مصايب ومشاكل في شخصيتي| أحمد فهمي يكشف المتسبب في انفصاله عن هنا الزاهد: “بتجوز عشان أجرب”

سد النهضة.. خبير يدعو إلى توثيق الأضرار المحتملة على أمن مصر المائي

أحمد حسن يعلن عن راعٍ جديد لـ الزمالك

توقعات بالتخفيض.. أعلى سعر فائدة على الشهادات في البنوك

ترشيحاتنا

اكتأب ولم يأكل.. عضوة سابقة بالكونجرس تعلن مفاجآت صادمة عن ترامب

دار الإفتاء: يجوز الاقتراض لأداء العمرة بشرط واحد

بلينكن يكشف الهدف من رحلته إلى إسرائيل غدًا

انفجارات عنيفة تهز أوديسا الأوكرانية.. والدفاعات الجوية تتصدى لهجوم روسي

وصل 60 جنيها.. أحمد موسى يفجر مفاجأة صادمة بشأن أسعار السكر

لإثبات تورط بايدن بصفقات مشبوهة.. الكونجرس يستجوب نجل الرئيس الأمريكي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل السينابون بالقرفة

مؤلفة فيلم little women .. لويزا ماي ألكوت من خادمة إلى أديبة عظيمة

بزيادة وزن.. بوسى تثير الجدل بعد تصريحات طليقها الأخيرة

مع عودة كورونا.. 3 طرق سحرية لرفع المناعة سريعا

فيديو

«مصاصة الدماء» تطارد القوات الروسية في أوكرانيا.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

هل تسبب حسام غالي في رحيل موسيماني وسيد عبدالحفيظ عن الأهلي؟|«فيديوجراف»

عيش حر بجنيه..تفاصيل طرح خبز عبر الكارت الذكي لغير حاملي بطاقات التموين «فيديوجراف»

مراهقة إسرائيلية تكسر صمت الهدنة .. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: احذر الحرابي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

اﻟﻤﺰﻳﺪ