شباك نظيفة.. تعليق مثير من خالد الغندور بعد فوز الزمالك أمام فيوتشر

علق الإعلامي خالد الغندور، على فوز نادي الزمالك اليوم على فيوتشر بهدفين مقابل لا شيء.

وكتب الغندور من خلال حسابه الشخصي على فيسبوك :" مبروك للزمالك وجمهوره الفوز نتيجة و أداء و شباك نظيفة لاول المرة هذا الموسم مع المدير الفني المتميز معتمد جمال ومبروك للاعبين و الإدارة والقادم افضل بإذن الله.

وانتهت احداث مباراة مودرن فيوتشر والزمالك في إطار الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري، في المباراة المقامة على استاد السلام، بتقدم الزمالك بهدفين نظيفين.

وانتهت احداث الشوط الأول من مباراة مودرن فيوتشر والزمالك في إطار الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري، في المباراة المقامة على استاد السلامن بتقدم الزمالك بهدفين نظيفين.

وتمكن أحمد سيد زيزو من تسجيل هدف التقدم للزمالك في مودرن فيوتشر، في الدقيقة ٣٩ من ركلة جزاء تم احتسابه لصالح سيف الدين الجزير، وجاء إبراهيما نداى لتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 45+3 من عمر الشوط الاول.