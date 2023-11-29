عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

واجب علينا .. قرار عاجل من الرئيس التونسي يخص الفلسطينيين

قيس سعيد
قيس سعيد

ناقش الرئيس التونسي  قيس سعيّد الإجراءات المتعلقة باستقبال تونس لعدد من الجرحى والمصابين الفلسطينيين ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزّة،  مع وزارات الدفاع الوطني والشؤون الخارجية والصحة والنقل ومنظمة الهلال الأحمر التونسي.

وبحسب البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية التونسية اليوم؛ فمن المتوقع، أن يتم استقبال الفلسطينيين في المؤسسات الاستشفائية التونسية العمومية، والخاصة، التي عبّرت عن استعدادها للمشاركة في القيام بهذا الواجب، شأنها شأن الصيادلة والأطباء.

وذكر  الرئيس التونسي قائلا  “استقبال الأشقاء الفلسطينيين في بلادنا يعكس رغبة الشعب التونسي في المساعدة، وأن التضامن ليس تضامنا بالبيانات لكنه تضامن فعلي.”

وفي سياق متصل؛ دعا سعيّد لمواصلة الجسر الجوي من المساعدات التي قدّمها الشعب التونسي إلى الأشقاء في فلسطين عن طريق الهلال الأحمر التونسي.

وارسلت تونس في - وقت سابق - طائرتي مساعدات إلى قطاع غزة عبر مطار العريش المصري، في إطار الحملة التضامنية للتخفيف من وطأة العدوان على القطاع.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان حكومي عاجل بشأن تخفيف أحمال الكهرباء| ماذا قال رئيس الوزراء وموعد الانتهاء؟

علشان تبقى عارف| الحكومة تصارح المواطنين بأسباب أزمة الكهرباء.. وهذا ما سيحدث قريبًا

مالكوش مكان في الأهلي | الخطيب يوجّه رسالة شديدة اللهجة لهؤلاء

واجب علينا .. قرار عاجل من الرئيس التونسي يخص الفلسطينيين

عندي مصايب ومشاكل في شخصيتي| أحمد فهمي يكشف المتسبب في انفصاله عن هنا الزاهد: “بتجوز عشان أجرب”

سد النهضة.. خبير يدعو إلى توثيق الأضرار المحتملة على أمن مصر المائي

أحمد حسن يعلن عن راعٍ جديد لـ الزمالك

توقعات بالتخفيض.. أعلى سعر فائدة على الشهادات في البنوك

موضوعات متعلقة

إشادة بدور مصر في إيصال المساعدات لغزة|تونس تكشف تفاصيل المكالمة بين قيس سعيد والسيسي

خنازير في مدارس تونس.. وتعليق مهم من قيس سعيد

ترشيحاتنا

اكتأب ولم يأكل.. عضوة سابقة بالكونجرس تعلن مفاجآت صادمة عن ترامب

دار الإفتاء: يجوز الاقتراض لأداء العمرة بشرط واحد

بلينكن يكشف الهدف من رحلته إلى إسرائيل غدًا

انفجارات عنيفة تهز أوديسا الأوكرانية.. والدفاعات الجوية تتصدى لهجوم روسي

وصل 60 جنيها.. أحمد موسى يفجر مفاجأة صادمة بشأن أسعار السكر

لإثبات تورط بايدن بصفقات مشبوهة.. الكونجرس يستجوب نجل الرئيس الأمريكي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل السينابون بالقرفة

مؤلفة فيلم little women .. لويزا ماي ألكوت من خادمة إلى أديبة عظيمة

بزيادة وزن.. بوسى تثير الجدل بعد تصريحات طليقها الأخيرة

مع عودة كورونا.. 3 طرق سحرية لرفع المناعة سريعا

فيديو

«مصاصة الدماء» تطارد القوات الروسية في أوكرانيا.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

هل تسبب حسام غالي في رحيل موسيماني وسيد عبدالحفيظ عن الأهلي؟|«فيديوجراف»

عيش حر بجنيه..تفاصيل طرح خبز عبر الكارت الذكي لغير حاملي بطاقات التموين «فيديوجراف»

مراهقة إسرائيلية تكسر صمت الهدنة .. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: احذر الحرابي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

اﻟﻤﺰﻳﺪ