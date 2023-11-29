واجب علينا .. قرار عاجل من الرئيس التونسي يخص الفلسطينيين

ناقش الرئيس التونسي قيس سعيّد الإجراءات المتعلقة باستقبال تونس لعدد من الجرحى والمصابين الفلسطينيين ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزّة، مع وزارات الدفاع الوطني والشؤون الخارجية والصحة والنقل ومنظمة الهلال الأحمر التونسي.

وبحسب البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية التونسية اليوم؛ فمن المتوقع، أن يتم استقبال الفلسطينيين في المؤسسات الاستشفائية التونسية العمومية، والخاصة، التي عبّرت عن استعدادها للمشاركة في القيام بهذا الواجب، شأنها شأن الصيادلة والأطباء.

وذكر الرئيس التونسي قائلا “استقبال الأشقاء الفلسطينيين في بلادنا يعكس رغبة الشعب التونسي في المساعدة، وأن التضامن ليس تضامنا بالبيانات لكنه تضامن فعلي.”

وفي سياق متصل؛ دعا سعيّد لمواصلة الجسر الجوي من المساعدات التي قدّمها الشعب التونسي إلى الأشقاء في فلسطين عن طريق الهلال الأحمر التونسي.

وارسلت تونس في - وقت سابق - طائرتي مساعدات إلى قطاع غزة عبر مطار العريش المصري، في إطار الحملة التضامنية للتخفيف من وطأة العدوان على القطاع.