ضمن الدفعة السادسة.. مصلحة السجون الإسرائيلية تعلن بدء الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين

أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية ، اليوم الأربعاء، بدء عملية الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين ضمن الدفعة السادسة.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن الصليب الأحمر تسلم مختطفتيْن إسرائيليتيْن تحملان الجنسية الروسية.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، الصليب الأحمر تسلم مختطفتيْن إسرائيليتيْن وهما في طريقهما إلى إسرائيل.

وأفاد مراسل التليفزيون العربي، بمرور الدفعة السادسة من المحتجزين الإسرائيليين من قطاع غزة عبر معبر رفح بعد تسليمهم للصليب الأحمر الدولي.

بدأت عملية تبادل الدفعة السادسة من المحتجزين والأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، مساء الأربعاء، ضمن اتفاق الهدنة الإنسانية بين الطرفين، الذي بدأ الجمعة الماضية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن حماس بدأت عملية تسليم المحتجزين الإسرائيليين إلى الصليب الأحمر.

وتقول تقارير إعلامية إن الدفعة السادسة من المحتجزين الإسرائيليين تضم 5 أطفال و7 نساء.

وفي المقابل، نشرت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطينيين أسماء 30 أسيرا فلسطينيا، هم 15 امرأة و15 طفلا.