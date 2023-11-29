نقلة مهمة .. تعليق مثير من إبراهيم فايق على فوز الزمالك

علّق الإعلامي إبراهيم فايق على فوز نادي الزمالك اليوم أمام فيوتشر في الدوري الممتاز .

وكتب “فايق” من خلال حسابه الشخصي على إكس: "فوز مستحق ونقلة مهمة للزمالك.. معتمد جمال أجاد في ثلاث بطولات مختلفة.. كأس وإفريقيا ودوري.

‏عزيزي الزملكاوي.. حتى الآن السيارة تسير للأمام"

وانتهت أحداث مباراة مودرن فيوتشر والزمالك في إطار الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري، في المباراة المقامة على استاد السلام، والنتيجة تقدم الزمالك بهدفين نظيفين.

وانتهت أحداث الشوط الأول من مباراة مودرن فيوتشر والزمالك في إطار الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري، في المباراة المقامة على استاد السلام بتقدم الزمالك بهدفين نظيفين.

وتمكن أحمد سيد زيزو من تسجيل هدف التقدم للزمالك في مودرن فيوتشر، في الدقيقة ٣٩ من ركلة جزاء تم احتسابه لصالح سيف الدين الجزيري، وجاء إبراهيما نداى لتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 45+3 من عمر الشوط الأول.