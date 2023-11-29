برلماني: الرئيس يوجه دائما بتحسين مستوى المعيشة وتخفيف وطأة الأزمة الاقتصادية العالمية

أكد النائب محمد نشأت العمدة، عضو مجلس النواب، على أهمية اللقاء الذي عقده الرئيس السيسي، لمتابعة مستجدات الوضع الاقتصادي في ضوء التطورات الإقليمية والدولية، بحضور رئيس الوزراء، ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي، قائلا: جاء في وقته تماما والرئيس حريص على المتابعة المستمرة للوضع الاقتصادي.

وأشار نشأت العمدة، في تصريح صحفي له اليوم، إلى إطلاع الرئيس السيسي خلال الاجتماع على جهود الحكومة لتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني تجاه التقلبات السياسية والاقتصادية الدولية والإقليمية، مشيداً بتوجيهاته بمواصلة العمل على تطوير البرامج والمشروعات الاقتصادية الوطنية بما يعزز من قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات الراهنة، ويضمن حماية المواطنين من آثارها السلبية، مشيرا إلى أن الدولة لا تتواني عن دعم الاقتصاد وتحسين مستويات المعيشة للمصريين، والرئيس السيسي وجه برفع الرواتب والمعاشات أكثر من مرة في فترات متقاربة من أجل التخفيف من معاناة الناس وسط تحديات عالمية صارخة.

واختتم النائب حديثه قائلا: الاقتصاد المصري قوي للغاية ولا صحة لشائعات ومزاعم يروجها خبثاء بخصوص الوضع، والدليل قدرته على التكيف مع صدمة كورونا والحرب الأوكرانية وحرب غزة وغيرها، وهو ما يعود إلى الإصلاحات التي قام بها الرئيس ووجه بها منذ سنوات.