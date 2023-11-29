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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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إبراهيم عيسى : إنجازات مشروع إيران لمواجهة إسرائيل لم تنجح إلا في لبنان

إبراهيم عيسى
إبراهيم عيسى

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن إيران لم تقدم شيء للقضية الفلسطينية طوال العقود الماضية وهي مولت ودعمت جبهة حزب الله في لبنان، موضحا أن انجازات المشروع الايراني لمواجهة اسرائيل لم ينجح سوى على الأراضي اللبنانية.

وأشار عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، إلى أن حركة حماس منذ عام 2008 لم تقدم شيء للقضية الفلسطينية، وسخر قائلا: "حماس انتصرت على إسرائيل نصر الهي حوالي 10 مرات ودخلت عمليات عسكرية ضد إسرائيل لكن لم تفك الحصار عن غزة خلال 15 سنة ولم تحرر شبر ولم تعيد لاجئ ودمرت غزة".

ووجه إبراهيم عيسى، رسالة إلى الناصريين والقوميين، قائلا: "بالنسبة للقوميين العرب المؤمنين بالحرب مع اسرائيل ايه مشروعكم الناصري لإعادة فلسطين هل تجييش الشعوب العربي والأداء الناصري انتهى إلى هزيمة وكل الانظمة اللي تؤيدوها في سوريا والعراق وليبيا"، مؤكدا أن القضية الفلسطينية لم تتقدم من خلال المواجهات العسكرية مع اسرائيل.

 

إبراهيم عيسى الإعلامي إبراهيم عيسى إسرائيل الأراضي اللبنانية لبنان

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