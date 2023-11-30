أستاذ بجامعة الأزهر يكشف معلومات عن تاريخ دولة فلسطين

كشف أيمن فؤاد أستاذ التاريخ بجامعة الأزهر، معلومات عن تاريخ الدولة الفلسطينية والصراع الفلسطيني الإسرائيلي .

وقال أيمن فؤاد في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج " المشهد " المذاع على قناة " تن"، :" علاقة فلسطين مع العرب والمسلمين بدأت في عام 16 هجريا عندنما دخلها الخليفة عمر بن الخطاب ".

وأضاف:" أيام الدولة المملوكية كانت فلسطين خالصة من الوجود الصليبي وكانت تحت حكم نواب السلطنة المموكية ".

وتابع أستاذ التاريخ بجامعة الأزهر:" بعد الحرب العالمية الأولى قام بلفور بإعطاء اليهود وعدا بإقامة دولة إسرائيل في فلسطين ".

وتابع ايمن فؤاد:" بعد الانتداب البريطاني في فلسطين تم تكوين وإنشاء دولة إسرائيل في 1948 ".