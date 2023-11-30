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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أستاذ بجامعة الأزهر يكشف معلومات عن تاريخ دولة فلسطين

صدى البلد

كشف  أيمن فؤاد أستاذ التاريخ بجامعة الأزهر، معلومات عن تاريخ الدولة الفلسطينية والصراع الفلسطيني الإسرائيلي .

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وقال أيمن فؤاد في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج " المشهد " المذاع على قناة " تن"، :"    علاقة فلسطين مع العرب والمسلمين بدأت في عام 16 هجريا عندنما دخلها الخليفة عمر بن الخطاب ".

وأضاف:" أيام الدولة المملوكية كانت فلسطين خالصة من الوجود الصليبي  وكانت تحت حكم نواب السلطنة المموكية ".

وتابع  أستاذ التاريخ بجامعة الأزهر:" بعد الحرب العالمية الأولى قام بلفور بإعطاء اليهود وعدا بإقامة دولة إسرائيل في فلسطين ".

وتابع ايمن فؤاد:" بعد الانتداب البريطاني في فلسطين تم تكوين وإنشاء دولة إسرائيل في 1948 ".

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