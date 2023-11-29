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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

«سراج» ممثلًا عن الأهلي في لجنة تحكيم مسابقة ريادة الأعمال بالجامعة الأمريكية

المهندس محمد سراج
المهندس محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي الأهلي

شارك المهندس محمد سراج الدين، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ، ممثلًا عن القلعة الحمراء في لجنة التحكيم بمسابقة ريادة الأعمال الرياضية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، التي اختتمت فعالياتها اليوم بحضور الدكتور شريف العريان، مسئول الرياضة بالجامعة، والعديد من خبراء التسويق والإدارة الرياضية.

كما حضر اليوم الختامي للمسابقة أمير توفيق، القائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم.

وأكد المهندس محمد سراج الدين، خلال كلمته التي ألقاها في اليوم الختامي للمسابقة، أن مشاركة الأهلي تأتي في إطار قناعات مجلس الإدارة، برئاسة محمود الخطيب، بأهمية التعليم ودوره المؤثر في تطور الرياضة، ومتابعة كافة المشروعات التي تُنفذ بها أفكار جديدة، لا سيما الأفكار الإبداعية التي قدمها طلاب الجامعة الأمريكية بالقاهرة، خلال مسابقة ريادة الأعمال الرياضية.

وأوضح عضو مجلس إدارة النادي، أنه بمجرد عرض فكرة المسابقة على مجلس الإدارة، لاقى ترحيبًا كبيرًا بالمشاركة وإمكانية الاستفادة من الأفكار التي يتم طرحها من خارج المنظومة الرياضية، والتي تهدف إلى الارتقاء بالرياضة.

كما أكد سراج الدين أن مشاركة النادي اليوم تعد استكمالًا لبروتوكول التعاون مع الجامعة الأمريكية، والذي سبق أن تضمن مشاركة ما يقرب من 120 متدربًا في برنامج «شهادة الأهلي الرياضية»، وذلك في إطار المشروع التعليمي المشترك بين الجانبين والدور المجتمعي للنادي.

وقدم المشاركون بمسابقة ريادة الأعمال الرياضية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، نماذج عديدة متعلقة بصياغة أعمال مبتكرة تساهم في نمو قطاع الرياضة بمصر، حيث أطلقت كلية إدارة الأعمال المسابقة لكل الطلاب المهتمين بريادة الأعمال في شتى المجالات، وشارك أكثر من 120 طالبًا بالمنافسات التي أقيمت على مدار الأسابيع الماضية، قبل الوصول إلى مرحلة التصفيات النهائية.

سراج ممثلا عن الأهلي في لجنة تحكيم مسابقة ريادة الأعمال بالجامعة الأمريكية
سراج ممثلا عن الأهلي في لجنة تحكيم مسابقة ريادة الأعمال بالجامعة الأمريكية

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