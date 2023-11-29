قنصل مصر السابق بتل أبيب: المقاومة الفلسطينية تعاملت مع المحتجزين الإسرائيليين بإنسانية

أكد السفير الدكتور رفعت الانصاري، قنصل مصر السابق في تل أبيب، أن أفراد المقاومة الفلسطينية طمأنوا جميع المحتجزين الإسرائيليين وتعاملوا معهم بشكل إنساني، مشيراً إلى أن عملية طوفان الأقصى أحدثت زلزالاً داخل صفوف قوات الإحتلال الإسرائيلي في 7 أكتوبر الماضي.

م صر تسعى إلى مد الهدنة ووقف إطلاق النار

وأشار قنصل مصر السابق في تل أبيب، خلال حواره ببرنامج "آخر النهار"، على قناة النهار، تقديم الإعلامي تامر آمين، إلى أن الحرب ستبدأ مرة أخرى في قطاع غزة بين قوات الإحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية عقب انتهاء الهدنة، مؤكدا أن مصر تسعى إلى مد الهدنة ووقف إطلاق النار والعمليات العسكرية بشكل دائم في قطاع غزة، وإدخال جميع المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية للشعب الفلسطيني.