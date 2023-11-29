روسيا: النوادي الليلية في كييف ممتلئة.. ولكن لا وقت للترفيه بـ «غزة»

قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الأربعاء، إن النوادي الليلية في كييف ممتلئة حتى في ظروف الأعمال العدائية والتعبئة الكاملة، وفي قطاع غزة، على العكس من ذلك، ليس لدى السكان المحليين وقت للترفيه.

وقال نيبينزيا، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: “لقد غضب الأوكرانيون من التعبئة الشاملة التي تجري بالتوازي.. لكنني أريد أن أسألكم عن شيء آخر. بعد عامين من عمليتنا العسكرية الخاصة، تعمل النوادي الليلية في كييف وتحظى بشعبية كبيرة”.

وأضاف: “كم عدد المؤسسات الترفيهية العاملة في غزة؟.. هل من الصحيح حتى طرح مثل هذا السؤال؟.. إنه أمر تجديفي على خلفية تدمير المنازل والمدارس والمستشفيات ومؤسسات إنتاج الأغذية، والبنية التحتية المدنية. لقد تعرض سكان غزة للتدمير.. لا وقت للترفيه الآن".

وفي وقت سابق من اليوم، قال نيبينزيا، إنه من المهم أن تصبح الهدنة الإنسانية في غزة مقدمة لوقف إطلاق النار، وليس "الضوء الأخضر" لإسرائيل لمواصلة إراقة الدماء.

وأضاف نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: “من المهم أن تصبح الهدنة الإنسانية وحل القضايا الإنسانية الملحة التي تواجه قطاع غزة مقدمة لوقف إطلاق النار، وليس ضوءا أخضر فعليا لإسرائيل لمواصلة إراقة الدماء في غزة”.

وأوضح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، أنه بدون حل طويل الأمد للقضية الفلسطينية، من المستحيل ضمان الأمن، مشيرا إلي أن روسيا تعمل في هذا الاتجاه.

وأضاف نيبينزيا: "تطرح أسئلة كثيرة حول سبل استعادة غزة، وبشكل عام، حول مستقبل الحل طويل الأمد للمشكلة الفلسطينية. وبدون حل، من المستحيل ضمان أمن مستدام حقيقي لإسرائيل. تعمل روسيا بنشاط في هذا المجال”.