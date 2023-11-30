أخبار التعليم| توفير وجبات غذائية ساخنة يوميا لطلاب المدارس وإقامة مطابخ.. منافذ دائمة لمنتجات كلية الزراعة بحرم جامعة عين شمس

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

قرر الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعه إقامة منفذين لبيع منتجات كلية الزراعة من خضروات وفاكهة ولحوم واسماك ودواجن بأسعار مخفضه للسادة العاملين بالجامعة ابتداء من الأحد القادم الثالث من ديسمبر .

شاركت جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر فى اللقاء التنسيقي السنوي لوحدات مناهضة العنف ضد المرأة فى الجامعات وهو حدث يُعقد سنوياً في القاهرة، ويعد منصة لعرض ومناقشة أنشطة وحدات مناهضة العنف ضد المرأة في الجامعات، تحت رعاية الدكتور عادل زين الدين موسى، رئيس الجامعة.

شارك وفد طلابي من جامعة طيبة التكنولوجية، يرافقهم كل من د. خالد خليفة، ودكتور ميرال عبدالوهاب، أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، في ورشة عمل بعنوان فكرتك شركتك، لنشر ثقافة ريادة الأعمال بالأقصر، والتي تنظمها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والبنك الأفريقي للتنمية، في إطار مشروع تعزيز المنظومة البيئية لريادة الأعمال، تحت رعاية الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس الجامعة.

أكد الدكتور أسامة السعيد، الخبير الاقتصادي، عميد كلية التجارة جامعة بني سويف سابقًا، أن إطلاق أول منصة إلكترونية باللغتين العربية والانجليزية لمنح الرخصة الذهبية للمستثمرين تعد خطوة تاريخية لتحسين بيئة الاستثمار في مصر.

وقع الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ومحسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري؛ تجديد بروتوكول تعاون لتوفير وجبات غذائية صحية متكاملة العناصر لطلاب المدارس الحكومية.