استجابة للنائب مجاهد نصار.. بدء استئناف أعمال مشروع تطوير شارع أحمد عرابي بالقليوبية 

أكد اللواء عبد الحميد الهجان ، محافظ القليوبية ، واللواء حسام الدين مصطفى ، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري للنائب مجاهد نصار ، أن الأجهزة التنفيذية سوف تبدأ في استئناف أعمال تطوير شارع أحمد عرابي بغرب شبرا الخيمة الأسبوع المقبل بعد تدبير اعتمادات مالية إضافية لاستكمال أعمال التطوير المتوقفة .

وجاء ذلك فى ضوء الاستجابة لطلب الإحاطة المقدم من النائب مجاهد نصار بشأن توقف أعمال التطوير بهذا الشارع الحيوي الذي يعد محوراً مرورياً مهماً يربط معظم شوارع حي غرب ببعضها ، وكذلك يربط محور شارع 15 مايو بالطريق الدائرى .

كان النائب مجاهد نصار قد تلقى اتصالاً هاتفياً من محافظ القليوبية ورئيس الهيئة العامة للطرق والكباري أكدا خلاله أن الأجهزة التنفيذية بدأت في رفع المخلفات وتراكمات القمامة والأتربة بشارع أحمد عرابي بغرب شبرا الخيمة .

بالاضافة الى شن حملات على المقاهي والمحال التجارية لرفع الإشغالات تمهيداً لبدء استئناف أعمال الرصف والتطوير على أن يتم الانتهاء من كافة أعمال المشروع وعمل بلدورات على جانبي الطريق وتركيب أعمدة الإنارة ورصف الشارع بالكامل خلال أسبوعين