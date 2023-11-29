أكد نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي، أن دولة الاحتلال لم تستطع خلال فترة العدوان تحقيق أي هدف.

وقال نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي: بعد ارتفاع صوت أهالي المحتجزين لدى المقاومة ذهبت قيادة الاحتلال إلى التبادل.

وأضاف : أمام المجـ ازر غير المسبوقة التي يقوم بها الاحتلال بدأ العالم يرفع صوته ضد الانتهاكات.

وتابع نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي: الإجماع الداخلي في "إسرائيل" بشأن الحرب بدأ يتبدد بعد وجود خيارات أخرى لاستعادة المحتجزين.

وأردف : الصور التي تجمع السرايا والقسام هي للتأكيد على أنّ المقاومة موحدة، والسرايا سلمت الأسرى لديها من النساء والأطفال في الأيام الثلاثة الأولى للهدنة.

وأتم نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي: العدد الكبير من الضباط والجنود الأسرى لدى المقاومة له ثمن مختلف عن الأثمان الحالية، وسيجبر الاحتلال على صفقة تبادل كبيرة.