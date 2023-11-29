عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة الإسكندرية : استمرارية تطبيق المواصفة الدولية للآيزو بكل إداراتنا

الدكتور سعيد علام
الدكتور سعيد علام نائب رئيس جامعة الإسكندرية

استقبل الدكتور سعيد علام نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، فريق شركة GIC المانحة لشهادات الآيزو المختلفة برئاسة المهندس عمرو الحلو كبير المراجعين، لمراجعة والتأكد من استمرارية تطبيق المواصفة الدولية للآيزو 9001/2015 داخل إدارات الجامعة المختلفة، والممنوحة للجامعة فى العام الماضي 2022 وتستمر ثلاث سنوات مع المتابعة السنوية للشهادة.


وتوجه الدكتور سعيد علام بالشكر للجهاز الإداري بجامعة الإسكندرية لما بذلوه من جهد للارتقاء بمستوى الأداء داخل كافة إدارات الجامعة وتطور أدائهم عن العام الماضي والظهور بشكل مشرف.


وأكد على تقديم الدعم الكامل لكل العاملين للحفاظ على هذا النجاح، وذلك طبقا لتوجيهات الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية. 


وفى كلمته أكد الدكتور هشام سعيد القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، على أن نجاح الزيارة جاء نتيجة الجهد المبذول من كافة إدارات الجامعة وقيادتها وعلى رأسهم الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس الجامعة.


بينما أشاد المهندس عمرو الحلو رئيس فريق المراجعين بالمستوى المتميز والملحوظ الذي ظهرت به الجامعة في هذه المراجعة عن الأعوام السابقة .


وأشار محمد أبو النصر أمين عام الجامعة إلى أن نتائج المراجعة والتي أسفرت عن استمرار احتفاظ الجامعة بشهادة الأيزو 9001/2015 جاءت تكليلاً لجهود كبيرة نفذها كافة العاملين بالجامعة تحت إشراف ومتابعة الدكتور عبد العزيز قنصوة ، حيث تم وضع خطة عمل لمعالجة المشكلات وتذليل العقبات بمختلف إدارات الجامعة تتواكب وتوجه الدولة للتحول الرقمي بهدف تيسير الخدمات وتوفير الوقت والجهد.


وفى الوقت نفسه أوضح الدكتور كمال متولي المشرف على إدارة تأكيد الجودة بالجامعة ، أنه سبق هذه الزيارة إعداد إدارات الجامعة وتأهيلها طبقا للمواصفة الدولية الأيزو 9001/2015، وذلك تحت إشراف ومتابعة الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس الجامعة، محمد أبو النصر أمين عام الجامعة، والسادة الأمناء المساعدين، حيث قامت إدارة تأكيد الجودة بمساعدة فريق الجودة عن طريق نشر ومتابعة تطبيق المواصفة على الإدارات المختلفة بالجامعة. 


حضر الجلسة الختامية الدكتور علي عبد المحسن القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الأمناء المساعدين، وفريق الجودة، ومديرو العموم، ومديرو الإدارات ومنسقي الإدارات للجودة والعاملين بالجامعة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

9 مليارات دولار .. الاتحاد الأوروبي يكشف مفاجآت جديدة عن ديون مصر

رد رسمي من الحكومة على تعويم الجنيه وسعر الدولار: مفاجأة كبيرة

الجماهير خمّنت السبب | تصرف مثير من عمر عبد الواحد مع الزمالك

أول قرار من فيوتشر عقب الخسارة من الزمالك

مالكوش مكان في الأهلي | الخطيب يوجّه رسالة شديدة اللهجة لهؤلاء

بجنيه واحد ومتاح للكل .. مفاجأة سارة لملايين المصريين قريبا

عندي مصايب ومشاكل في شخصيتي| أحمد فهمي يكشف المتسبب في انفصاله عن هنا الزاهد: “بتجوز عشان أجرب”

علشان تبقى عارف| الحكومة تصارح المواطنين بأسباب أزمة الكهرباء.. وهذا ما سيحدث قريبًا

ترشيحاتنا

تفاصيل في الانتخابات الرئاسية 2024.. تجهيزات لوجستية لتصويت المصريين بالخارج

جدول زمني.. رئيس وزراء فلسطين يدعو لتشكيل جبهة دولية لتحقيق حل الدولتين

مصرع 15.. البنتاجون تعلن تنفيذ 4 ضربات ضد جماعات مرتبطة بإيران

وزيرة الصحة الفلسطينية: ما حدث مع أطفالنا خلال العدوان الإسرائيلي لم يشهده التاريخ|فيديو

وزير الخارجية يتوجه إلى الإمارات للمشاركة في مؤتمر COP28

عبر معبر رفح.. دخول 1028 شاحنة مساعدات إلى غزة منذ بدء الهدنة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الباحث سي إس لويس .. لماذا لم يحضر أحد جنازته؟

جاكت شراشيب.. سعر خرافي لإطلالة هيفاء وهبي المثيرة للجدل علي السوشيال ميديا

فيديو صادم لدولة الاحتلال.. ممثلة إسرائيلية تتنازل عن جنسيتها تضامنا مع غزة

فوائد خارقة لتناول الفراولة | تعرف عليها

فيديو

سر آخر منشور.. تفاصيل انفصال يوسف الشريف وإنجي علاء

«مصاصة الدماء» تطارد القوات الروسية في أوكرانيا.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

هل تسبب حسام غالي في رحيل موسيماني وسيد عبدالحفيظ عن الأهلي؟|«فيديوجراف»

عيش حر بجنيه..تفاصيل طرح خبز عبر الكارت الذكي لغير حاملي بطاقات التموين «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: احذر الحرابي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

اﻟﻤﺰﻳﺪ