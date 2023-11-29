جامعة الإسكندرية : استمرارية تطبيق المواصفة الدولية للآيزو بكل إداراتنا

استقبل الدكتور سعيد علام نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، فريق شركة GIC المانحة لشهادات الآيزو المختلفة برئاسة المهندس عمرو الحلو كبير المراجعين، لمراجعة والتأكد من استمرارية تطبيق المواصفة الدولية للآيزو 9001/2015 داخل إدارات الجامعة المختلفة، والممنوحة للجامعة فى العام الماضي 2022 وتستمر ثلاث سنوات مع المتابعة السنوية للشهادة.



وتوجه الدكتور سعيد علام بالشكر للجهاز الإداري بجامعة الإسكندرية لما بذلوه من جهد للارتقاء بمستوى الأداء داخل كافة إدارات الجامعة وتطور أدائهم عن العام الماضي والظهور بشكل مشرف.



وأكد على تقديم الدعم الكامل لكل العاملين للحفاظ على هذا النجاح، وذلك طبقا لتوجيهات الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية.



وفى كلمته أكد الدكتور هشام سعيد القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، على أن نجاح الزيارة جاء نتيجة الجهد المبذول من كافة إدارات الجامعة وقيادتها وعلى رأسهم الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس الجامعة.



بينما أشاد المهندس عمرو الحلو رئيس فريق المراجعين بالمستوى المتميز والملحوظ الذي ظهرت به الجامعة في هذه المراجعة عن الأعوام السابقة .



وأشار محمد أبو النصر أمين عام الجامعة إلى أن نتائج المراجعة والتي أسفرت عن استمرار احتفاظ الجامعة بشهادة الأيزو 9001/2015 جاءت تكليلاً لجهود كبيرة نفذها كافة العاملين بالجامعة تحت إشراف ومتابعة الدكتور عبد العزيز قنصوة ، حيث تم وضع خطة عمل لمعالجة المشكلات وتذليل العقبات بمختلف إدارات الجامعة تتواكب وتوجه الدولة للتحول الرقمي بهدف تيسير الخدمات وتوفير الوقت والجهد.



وفى الوقت نفسه أوضح الدكتور كمال متولي المشرف على إدارة تأكيد الجودة بالجامعة ، أنه سبق هذه الزيارة إعداد إدارات الجامعة وتأهيلها طبقا للمواصفة الدولية الأيزو 9001/2015، وذلك تحت إشراف ومتابعة الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس الجامعة، محمد أبو النصر أمين عام الجامعة، والسادة الأمناء المساعدين، حيث قامت إدارة تأكيد الجودة بمساعدة فريق الجودة عن طريق نشر ومتابعة تطبيق المواصفة على الإدارات المختلفة بالجامعة.



حضر الجلسة الختامية الدكتور علي عبد المحسن القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الأمناء المساعدين، وفريق الجودة، ومديرو العموم، ومديرو الإدارات ومنسقي الإدارات للجودة والعاملين بالجامعة.