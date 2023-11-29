يمامة : إصرار من القواعد الحزبية للوفد على خوض الانتخابات الرئاسية

قال عبد السند يمامة المرشح للرئاسة المصرية 2024، إن حزب الوفد يحظى بشعبية كبيرة في مصر، وهناك إصرار من القواعد الحزبية على خوض الانتخابات الرئاسية، كما أن المسألة أكبر من أعضاء الحزب لأن المؤيدين للوفد كثيرون، تكاد تكون مصر كلها وفدية.

وتابع خلال استضافته في برنامج "من مصر" مع الإعلامي عمرو خليل على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الحزب حين قرر خوض الانتخابات لم يجد أي عراقيل أو صعوبات مع الجهات المنظمة للعملية الانتخابية في مصر، وعدم المعاكسة خلال تجهيز الحملة مرشحها.

وأكد أن تمويل الحملة بعيد تماما عن ميزانية الحزب، لكن تحملها الوفديون المتحمسون لخوص الانتخابات، ولا علاقة لها بميزانية الحزب، وينطلق الحزب إلى الأمام وطريقه محدد دون الانشغال بالمنافسة، وندعو الله أن يوفق الجميع.

لقاءات جماهيرية

ولفت إلى أن الحملة عقدت لقاءات جماهيرية في الدقهلية وبورسعيد والغربية قريبا، وكانت لقاءات حاشدة، ورؤيتنا الانتخابية صغناها بعد قراءة ودراسة متأنية.