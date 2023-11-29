التليفزيون الفلسطيني: العثور على جثث متعفنة لخدج بمستشفى النصر

أفاد التليفزيون الفلسطيني بأن الطواقم الطبية، عثرت على جثامين متحللة جزئيا لخمسة أطفال خُدّج ارتقوا في مستشفى النصر للأطفال شمال قطاع غزة.

وأشار التليفزيون الفلسطيني الي انه وقبل دخول الهدنة حيز التنفيذ صباح الجمعة الماضي بعد سبعة أسابيع من العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع، استهدفت غارات الاحتلال الإسرائيلي مستشفيات عدة في شمال قطاع غزة وتم إخلاء عدد منها تحت وطأة القصف العنيف والحصار المشدد.

وذكر مصدر طبي إن جنود الاحتلال أغلقوا جناح العناية المركّزة في مستشفى النصر للأطفال، حيث تمكن الأطباء أخيرا من الدخول إلى الجناح، ليعثروا على جثامين خمسة أطفال خُدّج متحللة جزئيا، بعد أن تركهم الاحتلال وانسحب من المستشفى.

وبين المصدر أن جنود الاحتلال منعوا عائلاتهم من الاقتراب من الأطفال الحديثي الولادة، قبل الثلاثاء.

وفي وقت سابق هذا الشهر، استشهد 8 أطفال خدّج بسبب انقطاع الكهرباء اللازم لتشغيل حاضناتهم، بعد منع الاحتلال وصول الوقود لمجمع الشفاء الطبي، قبل أن يتم إجلاء 31 طفلا إلى مستشفيات جنوب القطاع، نقل عدد منهم إلى مصر لمتابعة العلاج.