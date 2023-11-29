رسائل متبادلة.. إيران وأمريكا تؤكدان عدم الرغبة في تصعيد الحرب بغزة

كشف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية وإيران تبادلتا رسائل متعددة منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، مؤكدًا أن الجانبين أكدا عدم رغبتهما بتصعيد الصراع.

وأضاف عبد اللهيان لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية: "نحن نتفهم أن الولايات المتحدة لا تريد انتشار الحرب، لكننا نعتقد أنها تريد تكثيفها".

ولفت "إذا واصلت الولايات المتحدة دعمها العسكري والسياسي والمالي لإسرائيل وساعدت في إدارة الهجمات العسكرية الإسرائيلية على المدنيين الفلسطينيين، فعليها أن تواجه عواقب ذلك".

وفي وقت سابق، قال محمد باقري، رئيس الأركان الإيراني، اليوم الاثنين، إن قدرات حماس لم تمس والكيان الصهيوني اضطر للقبول بالهدنة نتيجة ضغط المقاومة.

وناقش الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مع نظيره الإيراني، إبراهيم رئيسي، التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة.

وجاء في بيان الرئاسة التركية: "أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان محادثة هاتفية مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي. وجرى خلال المحادثات، مناقشة الهجمات الإسرائيلية غير القانونية على قطاع غزة، وأنشطة تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين والخطوات التي يمكن اتخاذها لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار في المنطقة".

وأوضح البيان أن الرئيس أردوغان أكد خلال المحادثة على أهمية "اتخاذ العالم الإسلامي، وخاصة تركيا وإيران، موقفا موحدا ضد الفظائع الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية".