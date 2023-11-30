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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الزمالك السابق: 9 لاعبين يجب رحيلهم من القلعة البيضاء

صدى البلد

قال عفت نصار نجم الزمالك السابق، أن أداء الفريق الأبيض لم يكن جيدًا بالدرجة الكافية رغم تفوقه على فيوتشر بهدفين نظيفين، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني واللاعبين لم يكن لديهم رغبة هجومية كبيرة في زيادة عدد الأهداف خلال الشوط الثاني.

 

وأضاف في تصريحات لبرنامج بوكس تو بوكس عبر فضائية etc: "لاعبو الزمالك ارتضوا بالخروج فائزين بهدفين فقط، وظهرت أخطاء كثيرة ساذجة من لاعبي الزمالك، ومحمد عبدالغني أخطأ في أكثر من كرة، وغاب الوعي التكتيكي عن بعض اللاعبين خلال الـ90 دقيقة، هناك أخطاء كثيرة في الزمالك".

 

وأشار إلى أن الإيجابية الوحيدة من مواجهة اليوم، هي تحقيق الفوز وحصد ثلاث نقاط لصالح الزمالك في بطولة الدوري. ولكن الفريق الابيض لازال لديه العديد من المشكلات. مشددًا على حاجة الفريق لدعم قوي في شهر يناير المقبل.

 

وأوضح: "بدون جمهور، الزمالك سيقدم نتائج سيئة، الجماهير هي الداعم الأول والرئيسي في المرحلة الحالية، والزمالك في حاجة لصفقات قوية، وهناك 9 لاعبين يجب رحيلهم من الفريق في أقرب وقت ولذلك يجب حل جميع الأزمات الخاصة بقيد اللاعبين".

 

وأكد، أن جماهير الأهلي لديها احباط من شكل الفريق، والمدربين الاجانب الموجودين في مصر من فئة c في أوروبا".

 

وواصل نصار: "فريق فيوتشر لديه عناصر جيدة، ولكنه لم يقدم المستوى المأمول في لقاء الزمالك، وبصفة عامة كرة القدم في مصر أصبحت غير ممتعة، في ظل هؤلاء المدربين الأجانب واللاعبين، ومنذ الموسم الماضي هناك دروب واضح في كل مستويات الكرة المصرية".

 

وأكمل: "هناك مستويات رديئة من جانب لاعبي الزمالك، والفريق كسب اليوم رغم أنه لم يقدم الاداء والشكل المطلوب، ومستوى بعض لاعبي الزمالك لا يؤهلهم للتواجد فى الفريق الأول".

 

وأتم: "لم يكن هناك لاعب ملفت للانظار خلال مواجهة الزمالك وفيوتشر، سواء عمر كمال أو غيره من لاعبي الفريق".

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