وزيرة الصحة الفلسطينية تشكر الرئيس السيسي: مصر السند التاريخي للقضية|فيديو

أكدت الدكتورة مي الكيلة وزيرة الصحة الفلسطينية، أن مصر هي السند التاريخي للقضية الفلسطينية.

وأضافت الدكتورة مي الكيلة وزيرة الصحة الفلسطينية، خلال حوارها ببرنامج "مساء dmc"، على قناة "dmc"،: أنا في زيارة حاليًا بمصر لزيارة المرضى الفلسطينيين الموجودين في المستشفيات المصرية".

وأشارت: "الزيارة أيضًا جاءت لشكر الرئيس السيسي والحكومة المصرية ووزارة الصحة المصرية وطواقمها العاملة في كافة المستشفيات".



وتابعت الدكتورة مي الكيلة وزيرة الصحة الفلسطينية،: نشكر الشعب المصري بكافة طوائفه لوقوفهم دائماً بجانب الشعب الفلسطيني".