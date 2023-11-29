وزيرة الصحة الفلسطينية: ما حدث مع أطفالنا خلال العدوان الإسرائيلي لم يشهده التاريخ|فيديو

26 مستشفى خرجت من الخدمة في غزة

قالت الدكتورة مي الكيلة وزيرة الصحة الفلسطينية، إن ما حدث مع أطفال فلسطين خلال العدوان الإسرائيلي لم يشهده التاريخ.

وأضافت الدكتورة مي الكيلة وزيرة الصحة الفلسطينية، خلال حوارها ببرنامج "مساء dmc"، على قناة "dmc": الاحتلال الاسرائيلي تسبب في تدمير نحو 60% من البنية التحتية في قطاع غزة".

ولفتت: العدوان الاسرائيلي تسبب في نتائج وخيمة على الإنسانية جمعاء وليس الشعب الفلسطيني وحده".

موضحة: 70%؜ من المفقودين جراء العدوان نساء وأطفال، وهناك 26 مستشفى خرجت عن الخدمة في قطاع غزة من أصل 35 مستشفى بالقطاع.

وتابعت: نشكر الشعب المصري بكافة طوائفه لوقوفهم دائمًا بجانب الشعب الفلسطيني"، مؤكدة أن مصر هي السند التاريخي للقضية الفلسطينية.