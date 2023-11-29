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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

26 مستشفى خرجت من الخدمة في غزة

وزيرة الصحة الفلسطينية: ما حدث مع أطفالنا خلال العدوان الإسرائيلي لم يشهده التاريخ|فيديو

وزيرة الصحة الفلسطينية
وزيرة الصحة الفلسطينية

قالت الدكتورة مي الكيلة وزيرة الصحة الفلسطينية، إن ما حدث مع أطفال فلسطين خلال العدوان الإسرائيلي لم يشهده التاريخ.

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وأضافت الدكتورة مي الكيلة وزيرة الصحة الفلسطينية، خلال حوارها ببرنامج "مساء dmc"، على قناة "dmc": الاحتلال الاسرائيلي تسبب في تدمير نحو 60% من البنية التحتية في قطاع غزة".

 

ولفتت: العدوان الاسرائيلي تسبب في نتائج وخيمة على الإنسانية جمعاء وليس الشعب الفلسطيني وحده".

 موضحة: 70%؜ من المفقودين جراء العدوان نساء وأطفال، وهناك 26 مستشفى خرجت عن الخدمة في قطاع غزة من أصل 35 مستشفى بالقطاع.

 

وتابعت: نشكر الشعب المصري بكافة طوائفه لوقوفهم دائمًا بجانب الشعب الفلسطيني"، مؤكدة أن مصر هي السند التاريخي للقضية الفلسطينية.

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