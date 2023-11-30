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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سوار الغيني : نادي الزمالك أحد أساطير إفريقيا .. ومصر بلد كرة القدم

الزمالك
الزمالك

علق محمد ماكس كمارا المتحدث الإعلامي لنادي سوار الغيني عن مباراة فريقه أمام الزمالك المقرر لها الأحد الموافق 3 ديسمبر المقبل في الجولة الثانية من مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية.


وقال ماكس كمارا في تصريحات خاصة لـ برنامج "زملكاوي" مع أحمد علي الذي يذاع على قناة الزمالك : "نادي سوار الغيني سيخوض مباراة ضد أحد الأندية الأسطورية في القارة الإفريقية ومصر،وستكون فرصة جيدة بالنسبة لنا بالاحتكاك بأحدى المدارس الكروية الكبرى في افريقيا والمنطقة العربية".


وأضاف: "لقد جئنا إلى القاهرة لنخوض اختبار في كرة القدم عالي المستوى، وندرك أهمية وقوة خوض إقامة المباراتين في مصر".


وكشف المتحدث الإعلامي لنادي سوار الغيني عن أسباب موافقة ناديه على خوض مباراة الذهاب في مصر بدلًا من إقامتها في كوت ديفوار، موضحًا: "قرار خوض لعب مباراتنا في مصر، أولًا لأن مصر تمتلك ملاعب من أفضل ملاعب القارة ، وفضلنا في النهاية خوض المباراة على الأراضي المصرية بدلا من أي مكان آخر في ظل عدم وجود ملاعب في غينيا حصلت على موافقة الإتحاد الإفريقي، وأرسلنا خطاب إلى الكاف بخوض المباراة في مصر".


وأردف: "من الصعب أن نتحدث عن توقعات للمباراة، لكن تبقى الأمور واضحة بأنه ستكون هناك كرة قدم رائعة، وسنحاول تقديم مستوى مُبهر في المباراة".


"الزمالك نادي أسطوري وتاريخي، حقق ما يزيد عن 70 لقبًا في تاريخه، ومنهم 5 ألقاب لبطولة دوري أبطال افريقيا، لذلك أؤكد أننا سنخوض مباراة أمام نادي عظيم جدًا اعتاد على التواجد في المحافل الكبرى".


وعن أبرز اللاعبين في الزمالك أوضح كمارا: "بالحديث عن لاعبي الزمالك، فلديكم العديد من اللاعبين المميزين.. شيكابالا، زيزو، سيد نيمار، إبراهيما نداي، عمرو السيسي، وهو ما يثبت أن نادي الزمالك يمتلك الإمكانيات الفنية الكبيرة".


وتابع: "لكن ذلك لا يعني أنه ليس هناك استعداد قوي لنادي سوار الغيني والمجهود المبذول من قبل إدارة النادي والجهاز الفني في تجهيز كل اللاعبين بدنيا ونفسيًا، حتى لو كان أمامنا منافس قوي، وسنحاول بكل طاقتنا تحقيق نتيجة إيجابية والعودة إلى بلادنا بنقاط المباراة".


وأتم: "مصر منذ زمن بعيد حتى يومنا هذا، دولة عظيمة تستضيف الجميع في كرة القدم، وأتمنى أن يدعم الجمهور كرة القدم الجميلة وأن يسيطر اللعب النظيف على المباراة لأنه شعار هذه الرياضة، ونحلم بتحقيق المفاجأة في القاهرة".

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