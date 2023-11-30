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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المرة اللي جاية هقول أسماء .. ميدو يفتح النار على مهاجمي طبيب الزمالك

صدى البلد

أشاد أحمد حسام ميدو، بـ محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للزمالك، مشددا على أنه تعرض لحملة خاصة رغم بذله مجهودات كبيرة في عمله.


وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي في نادي الزمالك راجل حاصل على دكتوراه والعديد من الشهادات المميزة" .


وأضاف: "في ناس الزمالك محظوظ بتواجدها داخل النادي، منهم محمد أسامة" .


وواصل: "محمد أسامة بيواجه مع الزمالك ضغط المباريات وبيعمل استشفاء للاعيبة بشكل رائع وشغال متابع مع دكتور تغذية، راجل نضيف، وفي ناس جوا نادي الزمالك الناس النضيفة مش عاجباها" .


وتابع: "لاعيبة الزمالك حست إن دكتور محمد أسامة اتظلم، خاصة مع تجدد إصابة مصطفى شلبي، اللي استغلها أحد مقدمي البرامج في ليلة الماتش وقطع في الدكتور محمد أسامة ، الراجل النضيف اللي شغال كويس واللاعيبة اللي دعمته أكبر دليل على كدة" .


واختتم: "لازم الزمالك يبحث في الموضوع، ويعرف الناس اللي عايزة توقعه، ودعم لاعيبة الزمالك لدكتور محمد أسامة أكبر دليل على إن الفرقة ابتدت تبقى مع بعض عكس قبل كدة كانت مفككة، وبقول كابتن حسين لبيب أرجوك خلي بالك، واعرف مين ليه مصلحة إن في ناس في الزمالك تتعرض لانتقادات وهجوم وحملات، أرجوك شوف مين الشخص اللي بيقول الأخبار ونتائج وتفاصيل اجتماعات مجلس الإدارة للصحفيين، ولو مخدتوش بالكم من الشخص اللي بيسرب المعلومات والكلام ده اتكرر هطلع أقول بالأسماء مين السبب في ده ومعايا تسجيلات صوتية وأكتر من دليل".

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