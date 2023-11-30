ريمونتادا إيطالية.. انتر بتعادل مع بنفيكا 3-3

انتهت أحداث مباراة بنفيكا البرتغالي وإنتر ميلان الإيطالي بملعب النور، ضمن لقاءات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، بتعادل الفريقين 3-3.

سجل أهداف بنفيكا جواو ماريو في الدقائق 5و13و34، وجاءت أهداف انتر عن طريق ماركو ارناوتوفيتش في الدقيقة ٥١، وديفيد فراتسي في الدقيقة ٥٨، وأليكسيس شانشيز في الدقيقة ٧٢.

تشكيلة بنفيكا وإنتر ميلان

وأعلن سيموني إنزاجي، المدير الفني لإنتر ميلان الإيطالي، تشكيل فريقه لمواجهة بنفيكا البرتغالي، مساء اليوم الأربعاء بملعب النور، ضمن لقاءات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وأجرى إنزاجي العديد من التغييرات على تشكيل الفريق الأساسي، حيث دفع بتشكيل كامل من اللاعبين البدلاء باستثناء الثلاثي أتشيربي، دي فري ودارميان.

وجاء تشكيل الفريقين كالتالي:



تشكيل إنتر:

"أوديرو، بيسيك، دي فري، أتشيربي، دارميان، فراتسي، أصلاني، كلاسين، كارلوس أوجوستو، سانشيز، أرناوتوفيتش".

تشكيل بنفيكا:

"تروبين، أورسنيس، أنتونيو سيلفا، أوتاميندي، موراتو، جواو نيفيز، فلورنتينو لويس، دي ماريا، رافا سيلفا، جواو ماريو، تينجستيدت".

النيراتزوري ضمن التأهل رسميا لمنافسات دور الـ16 منذ الجولة الماضية، فيما سيخوض المباراتين المتبقيتين بهدف المنافسة مع ريال سوسيداد على صدارة المجموعة.

وبتلك النتيجة يحتل الإنتر المركز الثاني برصيد ١١ نقاط بالتساوي مع المتصدر سوسيداد ١١ نقطة حيث يتصدر الفريق الإسباني بفارق الأهداف بعد تعادله اليوم مع ريد بول سالزبورج سلبيا.