عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ريمونتادا إيطالية.. انتر بتعادل مع بنفيكا 3-3

انتر ميلان
انتر ميلان

انتهت أحداث مباراة بنفيكا البرتغالي وإنتر ميلان الإيطالي بملعب النور، ضمن لقاءات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، بتعادل الفريقين 3-3.

سجل أهداف بنفيكا جواو ماريو في الدقائق 5و13و34، وجاءت أهداف انتر عن طريق ماركو ارناوتوفيتش في الدقيقة ٥١، وديفيد فراتسي في الدقيقة ٥٨، وأليكسيس شانشيز في الدقيقة ٧٢.

تشكيلة بنفيكا وإنتر ميلان

وأعلن سيموني إنزاجي، المدير الفني لإنتر ميلان الإيطالي، تشكيل فريقه لمواجهة بنفيكا البرتغالي، مساء اليوم الأربعاء بملعب النور، ضمن لقاءات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وأجرى إنزاجي العديد من التغييرات على تشكيل الفريق الأساسي، حيث دفع بتشكيل كامل من اللاعبين البدلاء باستثناء الثلاثي أتشيربي، دي فري ودارميان.

 

وجاء تشكيل الفريقين كالتالي:


تشكيل إنتر: 

"أوديرو، بيسيك، دي فري، أتشيربي، دارميان، فراتسي، أصلاني، كلاسين، كارلوس أوجوستو، سانشيز، أرناوتوفيتش".

تشكيل بنفيكا:

 "تروبين، أورسنيس، أنتونيو سيلفا، أوتاميندي، موراتو، جواو نيفيز، فلورنتينو لويس، دي ماريا، رافا سيلفا، جواو ماريو، تينجستيدت".

النيراتزوري ضمن التأهل رسميا لمنافسات دور الـ16 منذ الجولة الماضية، فيما سيخوض المباراتين المتبقيتين بهدف المنافسة مع ريال سوسيداد على صدارة المجموعة.

وبتلك النتيجة يحتل الإنتر المركز الثاني برصيد ١١ نقاط بالتساوي مع المتصدر سوسيداد ١١ نقطة حيث يتصدر الفريق الإسباني بفارق الأهداف بعد تعادله اليوم مع ريد بول سالزبورج سلبيا.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

9 مليارات دولار .. الاتحاد الأوروبي يكشف مفاجآت جديدة عن ديون مصر

الجماهير خمّنت السبب | تصرف مثير من عمر عبد الواحد مع الزمالك

رد رسمي من الحكومة على تعويم الجنيه وسعر الدولار: مفاجأة كبيرة

عندي مصايب ومشاكل في شخصيتي| أحمد فهمي يكشف المتسبب في انفصاله عن هنا الزاهد: “بتجوز عشان أجرب”

مالكوش مكان في الأهلي | الخطيب يوجّه رسالة شديدة اللهجة لهؤلاء

أول قرار من فيوتشر عقب الخسارة من الزمالك

علشان تبقى عارف| الحكومة تصارح المواطنين بأسباب أزمة الكهرباء.. وهذا ما سيحدث قريبًا

أحمد حسن يعلن عن راعٍ جديد لـ الزمالك

موضوعات متعلقة

التعادل السلبي يحسم مواجهة بايرن ميونيخ وكوبنهاجن الدنماركي

نص دستة أهداف في لانس.. أرسنال يتأهل لدور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا

بالعلامة الكاملة.. ريال مدريد يفوز على نابولي برباعية بدوري الأبطال الأوروبي

رقص وهتافات..ماذا فعل لاعبو الزمالك مع الجماهير بعد الفوز على فيوتشر؟| شاهد

الزمالك فريق جبار.. ماذا فعل شيكابالا مع سامسون وجماهير الأبيض؟

هاتريك جواو ماريو..بنفيكا يضرب الإنتر بثلاثية نظيفة في الشوط الاول بدوري أبطال أوروبا

تعادل سلبي بين بايرن ميونيخ وكوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد يضرب نابولي بهدفين في الشوط الأول

ترشيحاتنا

مجلس الآثاريين العرب يخصص منح الماجستير والدكتوراه لطلبة قطاع غزة

مد ساعات العمل بالخط الثالث للمترو حتى الواحدة صباحا| تفاصيل

مدير الشركة المنظمة لـ إيديكس:مصر خلقت طفرة في الصناعات الدفاعية العسكرية منذ2017|فيديو

فرج عامر : الأهلي يمنح ثلاثي الفريق فرصة أخيرة لاستعادة مستواهم أوالبيع

شوقي علام يكشف حكم الشرع في تخريب المال العام ونشر الفوضى

الصلاة على النبي 100 مرة.. بـ33 كلمة مجربة تقضي حاجتك


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة صيفية جريئة.. لقاء الخميسي تثير الجدل | شاهد

طريقة عمل التراميسو

الباحث سي إس لويس .. لماذا لم يحضر أحد جنازته؟

جاكت شراشيب.. سعر خرافي لإطلالة هيفاء وهبي المثيرة للجدل علي السوشيال ميديا

فيديو

يعجز اللسان.. رسالة من شقيق العامري فاروق إلى جماهير الأهلي|شاهد

سر آخر منشور.. تفاصيل انفصال يوسف الشريف وإنجي علاء

«مصاصة الدماء» تطارد القوات الروسية في أوكرانيا.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

هل تسبب حسام غالي في رحيل موسيماني وسيد عبدالحفيظ عن الأهلي؟|«فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: احذر الحرابي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

اﻟﻤﺰﻳﺪ