علاقة الكولستيرول بأمراض القلب وخطورته..استشاري أمراض القلب يوضح

قال محمد سليم استشاري أمراض القلب والقسطرة، إن هناك علاقة وطيدة بين أمراض القلب ونسبة الكولستيرول، فهو يترسب في شرايين القلب ويعيق تدفق الدم والوصول للقلب.

وأضاف أن زيادة الكوليسترول يمكن أن تتسبب في إنسداد كامل للشرايين وضعف عضلة القلب، متابعا: زيادة الوزن والأكل الغير صحي من أسباب زيادة الكوليسترول.

واسترسل: زيادة الوزن من الممكن أن تتسبب في الإصابة بالسكر أيضا، متابعا: الإصابة بالكوليسترول قد تكون جينية ووراثية.

ولفت إلى أن الكوليسترول عامل خطورة صامت وليس مرضا، ولكن مع الوقت وترسبه في الشرايين يتسسب في حدوث كوارث صحية، مثل الجلطات.