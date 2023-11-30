الكاف يخطر الزمالك بتعديل موعد مباراة سوار الغيني..تفاصيل

كشف الإعلامي مينا ماهر عن إخطار الكاف للزمالك بتعديل موعد مباراة سوار الغيني عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب مينا ماهر : الكاف يخطر الزمالك بتعديل موعد مباراة سوار الغيني لتقام الساعة التاسعة مساءًا بدلًا من السابعة يوم الأحد المقبل.🏹

ووصلت إلى القاهرة صباح أمس الثلاثاء بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي سوار الغيني استعداداً لمواجهة الزمالك يوم 3 ديسمبر المقبل في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وكان في استقبال البعثة مسؤولي العلاقات العامة بالنادي.

يذكر أن مجلس إدارة نادي الزمالك نجح من قبل في نقل مباراة سوار الغيني لتقام باستاد السلام في السابعة مساءً، بدلا من إقامتها في مدينة بواكي بكوت ديفوار.



وكان الزمالك فاز في على أبو سليم الليبي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الأحد الماضي باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.