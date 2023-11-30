مدير الإعلام بمعبر رفح بالجانب الفلسطيني: 200 شاحنة مساعدات تدخل يوميا

كشف وائل أبو محسن مدير الإعلام بمعبر رفح من الجانب الفلسطيني، آخر مستجدات وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وقال وائل أبو محسن في مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذ1اع على قناة " الأولى الفضائية "، :" نأمل في التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة ".

وقال وائل أبو محسن :" يستمر تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتدخل 200 شاحنة محملة بالمواد الغذائية والمواد ومنها 4 شاحنات محملة بغاز الطهي و3 شاحنات محملة بالوقود ".

واكمل وائل أبو محسن :" مازال قطاع غزة بحاجة إلى المزيد من المساعدات الإنسانية بسبب تضرر مناطق كثيرة بقطاع غزة ".

ولفت وائل أبو محسن :" غاز الطهي منقطع عن منازل القطاع بسبب الحرب المستمرة منذ 50 يوما ".