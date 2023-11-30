أمير الكويت يدخل المستشفى إثر وعكة صحية طارئة واكتمال سادس عمليات تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس .. أبرز اهتمامات الصحف الكويتية

لجنة الصليب الأحمر تعلن استكمال إطلاق سراح 16 محتجزاً في غزة

إسرائيل تعلن الإفراج عن 30 أسيراً فلسطينياً بموجب اتفاق الهدنة

شكري: إسرائيل أحبطت جهود السلام على مدار سنوات

مطالب بمجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة

بايدن: عازم على ضمان إطلاق سراح كل المحتجزين في غزة

فرنسا تقترح على الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين



سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري وتطورات الأوضاع في قطاع غزة.

وأبرزت صحيفة "الأنباء" كلمة وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال جلسة مجلس الأمن حول قطاع غزة، حيث أكد أن سرائيل ارتكبت انتهاكات للقانون الدولي في غزة، مؤكداً أن تل أبيب تواصل سياسة "جعل الحياة مستحيلة" في القطاع. وحذر شكري من أن "تهجير الفلسطينيين يؤثر في السلم بالمنطقة"، مؤكداً ضرورة زيادة المساعدات لأهالي غزة.

وجدد وزير الخارجية المصري التأكيد على رفض بلاده "لأي نوايا لتصفية القضية الفلسطينية بنقل الشعب الفلسطيني من أرضه"، مضيفاً: "أن ما تقوم به إسرائيل في غزة "سياسة متعمدة لجعل الحياة مستحيلة رغم التحذيرات".

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، الأربعاء، أن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح دخل المستشفى بسبب وعكة صحية طارئة وأن حالته مستقرة. ونقلت الوكالة عن وزير الديوان الأميري القول إن أمير الكويت "دخل المستشفى صباح اليوم إثر وعكة صحية طارئة لتلقي العلاج اللازم وإجراء فحوصات طبية وإن حالته الصحية مستقرة".

وذكرت "القبس" أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر أعلنت أنها نجحت في تسهيل إطلاق سراح ونقل 16 محتجزاً لدى حركة حماس في غزة.

وأشارت "الوطن" إلى أن مصلحة السجون الإسرائيلية أعلنت فجر الخميس، أنّها أطلقت سراح 30 سجيناً فلسطينياً إضافياً بموجب اتفاق الهدنة المؤقتة بين إسرائيل وحركة حماس.

وذكرت "الراي" أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن إنه عازم على ضمان إطلاق سراح جميع الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس في غزة،

وذلك بعد إطلاق سراح الأمريكية ليئات بينين. وقال بايدن في بيان أصدره البيت الأبيض: "لا نزال عازمين على ضمان إطلاق سراح كل شخص احتجزته حماس خلال هجومها الوحشي على إسرائيل في 7 أكتوبر، بما في ذلك أفيف زوج ليئات".

وأفادت "الوطن" بأن فرنسا قالت إن على الاتحاد الأوروبي بحث فرْض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين يستهدفون الفلسطينيين في الضفة الغربية كخيار، وإن المحادثات في التكتل لفرض عقوبات على قادة حركة "حماس" تحرز تقدماً.

وقالت "الأنباء" إن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان دعا في مجلس الأمن إلى إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بشكل كاف ومستدام، مطالباً في الوقت نفسه بصدور قرار من مجلس الأمن الدولي بالاعتراف بدولة فلسطين، وأضاف أن "ما يقربنا للسلام هو وقف إطلاق النار في غزة واستجابة إسرائيل لمساعي السلام التي استمرت لعقود".

وتساءل الوزير قائلاً: "أين الاعتراف الإسرائيلي بدولة فلسطين؟.. لقد حان الوقت لصدور اعتراف دولي بقرار من مجلس الأمن بدولة فلسطين، وأن تنال العضوية الكاملة بالأمم المتحدة".