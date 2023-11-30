محمد عبد الواحد لـ فتوح: ارجع لنفسك والزمالك أكبر من أي لاعب

وجه محمد عبد الواحد نجم الزمالك السابق رسالة خاصة لـ أحمد فتوح ظهير أيسر الزمالك.

وأضاف عبد الواحد في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أوتوفيستر له فضل عليا بعد ربنا، وهو اللي اكتشفني مع حلمي طولان، كان له دور كبير في انتقالي للزمالك" .

وعن أحمد فتوح، قال : "زعلان منه جدا، مش مقدر قيمة وحجم نادي الزمالك، الزمالك أكبر من أي لاعب فتوح كان موجود ومخدناش بطولات، ومش موجود والفريق بيكسب، لازم يرجع لنفسه تاني فتوح" .

وكان قد فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على مودرن فيوتشر بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت بينهما أمس باستاد السلام في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز .

ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته يوم الجمعة المقبل على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعداداً للقاء سوار الغيني المقرر له يوم الأحد المقبل، في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.