الغيرة داخل القصور.. «إند جيم» كتاب جديد يكشف صراعات عائلة الملك تشارلز

أثار كتاب جديد الجدل حول العائلة الملكية و توتر العلاقة بين الأمير هاري وميجان وشقيقه الأكبر، الأمير ويليام، وزوجته كيت.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، وعد مؤلف الكتاب “عمر سكوبي” متابعيه بأنه سيكشف الستار عن حالة الاضطراب التي تعيشها الأسرة الملكية في كتابه الجديد “إندجيم”.

وينتقد الكتاب الملك تشارلز ووصفه بأنه ملكًا غير محبوبا، وابنه ويليام باعتباره وريث العرش الطامع في السلطة.

لم يصدر قصر باكنجهام وقصر كينسنجتون أي تعليق على الكتاب حتى الآن، وكان سكوبي في السابق يُعتبر قريبًا من ميجان، دوقة ساسكس، وقد صرح بأنه لم يُجرِ مقابلة معها للكتاب، وأكد مؤلف الكتاب "إند جيم" أن هاري وميجان ليسوا متورطين في كتابه.

ولم يعلق ممثلو هاري وميجان على ادعاءات الكتاب بشأن الأحداث الداخلية في القصر والتسريبات.

وصرح سكوبي لمذيعي شبكة ABC التلفزيونية الأمريكية بأن هذه الادعاءات تسببت في "أضرار لا يمكن إصلاحها في العلاقات" بين أميرين ويلز هاري وويليام.

ومن المتوقع أن يتجنب الكتاب الكشف عن أسماء المتسببين في توتر العلاقات في الأسرة الملكية، ولكن في المقابلات التي تتعلق بالكتاب، صرح سكوبي بأن الشخصين المتورطين تم ذكرهما في رسائل بين ميجان والملك.

اتجهت الانتقادات نحو كيت ، أميرة ويلز، حيث يتهمها الكتاب بالمشاركة في فعاليات تصويرية ذات أهمية ضئيلة، وسيتناول الكتاب المنافسة والغيرة داخل القصور، بالإضافة إلى ادعاءات حول علاقة غير صحية مع الصحافة التابعة للمجلات.